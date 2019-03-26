"Арсенал" может получить второй шанс купить Карраско

Вингер "Далянь Ифан" Янник Карраско поставил в известность "Арсенал", сообщив о своем желании вернуться из Китая в Европу грядущим летом.

Несмотря на внушительную статистику в своем нынешнем клубе — 10 голов и девять результативных передач в 28 матчах — Карраско пропал с радара главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.



Экс-вингер "Монако" и "Атлетико" пытался вырваться из "Далянь Ифан" еще в январе, общаясь в том числе и с "Арсеналом", но безуспешно. Тем не менее, по окончании сезона у "канониров" может появиться еще одна возможность подписать 25-летнего игрока.



"Я бы хотел вернуться в Европу. Многие клубы были заинтересованы во мне. Мы пытались найти решение, чтобы я мог покинуть "Далянь Ифан" в январе, однако я могу понять ход мыслей клуба — они хотели меня сохранить".



"Я по-прежнему чувствую себя нормально в Китае, но я потерял место в сборной Бельгии. Такое может случиться, учитывая уровень нашей национальной команды", — цитирует Карраско Daily Mirror.