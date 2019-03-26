Сульшер близок к постоянному контракту с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" близок к назначению Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером и может сделать это уже на текущей неделе.
В начале марта ходили слухи, что клуб с "Олд Траффорд" использует этот международный перерыв, чтобы заключить постоянный контракт с Сульшером, который подхватил команду после увольнения Жозе Моуриньо в декабре.
Эти разговоры поутихли после двух поражений подряд, которые "красные дьяволы" потерпели перед уходом матчи сборных, проиграв "Арсеналу" в Премьер-Лиге и "Вулверхэмптону" в Кубке Англии.
Казалось, насчет назначения Сульшера вновь появились сомнения, и клуб с "Олд Траффорд" отложит вопрос о постоянном рулевом до конца сезона.
Однако Daily Mail стало известно, что Сульшеру переживать не стоит — работа от него не ускользнет. 14 побед в 19 проведенных матчах убедили руководство, что норвежец лучше всего подходит для этой роли.
По информации издания, "Юнайтед" жаждет покончить с этими спекуляциями и надеется утвердить Сульшера до матча против "Уотфорда" в субботу.
26.03.2019 08:10
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Последние комментарии:
Отлично. Надеюсь и компенсацию за досрочное увольнение хорошее пропишут..
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Турция - Молдавия 4:0
Просто обоссале
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Бле, ну какая же тупая нация эти хохлы! Хуже только цыгани.
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на этом можно смело закрывать книгу про мю. хорошая была команда
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