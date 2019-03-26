Сульшер близок к постоянному контракту с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" близок к назначению Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером и может сделать это уже на текущей неделе.

В начале марта ходили слухи, что клуб с "Олд Траффорд" использует этот международный перерыв, чтобы заключить постоянный контракт с Сульшером, который подхватил команду после увольнения Жозе Моуриньо в декабре.

Эти разговоры поутихли после двух поражений подряд, которые "красные дьяволы" потерпели перед уходом матчи сборных, проиграв "Арсеналу" в Премьер-Лиге и "Вулверхэмптону" в Кубке Англии.

Казалось, насчет назначения Сульшера вновь появились сомнения, и клуб с "Олд Траффорд" отложит вопрос о постоянном рулевом до конца сезона.

Однако Daily Mail стало известно, что Сульшеру переживать не стоит — работа от него не ускользнет. 14 побед в 19 проведенных матчах убедили руководство, что норвежец лучше всего подходит для этой роли.

По информации издания, "Юнайтед" жаждет покончить с этими спекуляциями и надеется утвердить Сульшера до матча против "Уотфорда" в субботу.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 08:10

Количество просмотров Просмотров: 687

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 26.03.2019 08:59 # scouser2005
    Отлично. Надеюсь и компенсацию за досрочное увольнение хорошее пропишут..

    (ответить)

  2. mikkiynwa 26.03.2019 08:38 # mikkiynwa
    Турция - Молдавия 4:0

    Просто обоссале

    (ответить)

  3. mata-hazard 26.03.2019 08:27 # mata-hazard
    Бле, ну какая же тупая нация эти хохлы! Хуже только цыгани.

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 26.03.2019 08:12 # pistolero-lfc
    на этом можно смело закрывать книгу про мю. хорошая была команда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: