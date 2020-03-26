Эррера недоволен партнерами по МЮ, которые критикуют Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что испытывает отвращение к своим партнерам по команде, которые критикуют бывшего наставника Жозе Моуриньо.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" вместо Моуриньо игровое время Эрреры и его важность для команды только увеличились.



Андер — не единственный игрок, который прибавил после смены тренера, однако у 29-летнего испанца не поворачивается язык, чтобы сказать что-либо плохое о Жозе.



"Да, это сложный год для нас, потому что мы не ожидали такого старта. Мне не нравится делать сравнения, и я испытываю отвращение, когда игроки плохо говорят о тренере, который уже ушел".



"Я лишь могу произнести слова благодарности в адрес Моуриньо. Он сделал меня лучше, я много у него играл, и с ним у бровки я становился лучшим игроком сезона", — сообщил Эррера El Periodico de Aragon.



Вместе с тем Андер признает, что Сульшеру удалось преобразить команду и наладить контакт игроками.



"Сульшер проделал невероятную работу, потому что он одержал 14 побед в 19 матчах и особенно потому что он установил хорошие отношения с игроками", — добавил Эррера.