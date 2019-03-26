Игроки сборной Англии подверглись расистским оскорблениям в Подгорице

Данни Роуз Сразу несколько игроков сборной Англии, включая защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза, подверглись расистским оскорблениям в матче против Черногории.

В понедельник вечером англичане одержали свою вторую победу подряд в отборе к Евро-2020, разгромив черногорцев со счетом 1:5.

Незадолго до финального свистка, когда Роуз совершил повлекший желтую карточку фол, болельщики сборной Черногории принялись издавать звуки обезьяны.

Как передает Sky Sports, эти звуки раздавались на стадионе в Подгорице весь второй тайм, и мишенью фанатов домашней команды стали темнокожие игроки англичан — не только Роуз, но также Рахим Стерлинг и Каллум Хадсон-Одои.

"Когда Данни Роуз получил желтую карточку в концовке матча, я отчетливо слышал расистское скандирование позади меня".

"Это совершенно неприемлемо. Самое важное, чтобы наши игроки чувствовали нашу поддержку, и мы совершенно точно направим свою жалобу. Мы сделаем все возможное ради них и всячески их поддержим".

"Думаю, ответственные люди уже обратили на это внимание, потому что это было слышно со многих областей стадиона. Убежден, делегаты УЕФА это тоже слышали", — цитирует главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта Sky Sports.

Меж тем, Стерлинг призвал наказать сборную Черногории матчем при пустых трибунах.

"Да, это было бы справедливо. Требуется нечто серьезное, чтобы в следующий раз они хорошенько подумали, прежде чем сделают это снова", — сообщил Стерлинг.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Черногории

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 65

Загрузка...

Поиск: