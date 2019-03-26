Игроки сборной Англии подверглись расистским оскорблениям в Подгорице
Сразу несколько игроков сборной Англии, включая защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза, подверглись расистским оскорблениям в матче против Черногории.
В понедельник вечером англичане одержали свою вторую победу подряд в отборе к Евро-2020, разгромив черногорцев со счетом 1:5.
Незадолго до финального свистка, когда Роуз совершил повлекший желтую карточку фол, болельщики сборной Черногории принялись издавать звуки обезьяны.
Как передает Sky Sports, эти звуки раздавались на стадионе в Подгорице весь второй тайм, и мишенью фанатов домашней команды стали темнокожие игроки англичан — не только Роуз, но также Рахим Стерлинг и Каллум Хадсон-Одои.
"Когда Данни Роуз получил желтую карточку в концовке матча, я отчетливо слышал расистское скандирование позади меня".
"Это совершенно неприемлемо. Самое важное, чтобы наши игроки чувствовали нашу поддержку, и мы совершенно точно направим свою жалобу. Мы сделаем все возможное ради них и всячески их поддержим".
"Думаю, ответственные люди уже обратили на это внимание, потому что это было слышно со многих областей стадиона. Убежден, делегаты УЕФА это тоже слышали", — цитирует главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта Sky Sports.
Меж тем, Стерлинг призвал наказать сборную Черногории матчем при пустых трибунах.
"Да, это было бы справедливо. Требуется нечто серьезное, чтобы в следующий раз они хорошенько подумали, прежде чем сделают это снова", — сообщил Стерлинг.
26.03.2019 06:00
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