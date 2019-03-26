Сборная Англии забила пять голов черногорцам

Сборная Англии отпраздновала крупную победу и в своем втором матче в отборе к Евро-2020, разгромив на выезде Черногорию — 1:5.

Относительно победы 5:0 над Чехией главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт доверил место в стартовом составе Деклану Райсу и Каллуму Хадсон-Одои — впервые в их карьерах. Эти двое, а также Данни Роуз и Росс Баркли заменили Джордана Хендерсона, Джейдона Санчо, Бена Чилуэлла и Эрика Дайера.



Матч начался со шквала атак гостей. Черногорцы молчали, а на 16-й минуте разразились голом. Марко Вешович со второй попытки просочился мимо Майкла Кина и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.



Англичане продолжили атаковать, хотя до реальных угроз дело не доходило. Тем не менее, на 30-й минуте равновесие было восстановлено. Это Кин исправился за свою неудачную игру при пропущенном голе, замкнув головой подачу Баркли со штрафного — 1:1.



Подопечные Саутгейта были полны решимости выйти вперед до перерыва и своего добились. На 39-й минуте Хадсон-Одои пробил с дальнего края штрафной, а Баркли подправил мяч в ворота — 1:2.



Во втором тайме Черногория почти не сопротивлялась и на 59-й минуте пропустила в третий раз. Баркли спокойно расстрелял ворота после отскочившего к нему в район 11-метровой отметки мяча — 1:3.



На 71-й минуте англичанам удалось провести быструю контратаку, и избежавший офсайда Харри Кейн просто подставил ногу под прострел Стерлинга — 1:4.



За 10 минут до конца отличился и неутомимый Стерлинг. Рахим получил кинжальную передачу от вышедшего на замену Хендерсона, поставил корпус защитнику и поразил ворота — 1:5.



Как и против чехов в минувшую пятницу, Англия провела хороший разминочный матч. Команда Саутгейта не встретила особого сопротивления, несмотря на пропущенный гол, зато смогла обкатать свою молодежь и отладить игровые связи.



Сборная Черногории — сборная Англии — 0:0 (1:2)



Голы: Вешович 17 — Кин 30, Баркли 38, 59, Кейн 71, Стерлинг 80.



Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Шимич (Йовович 74), Томашевич, Марушич, Иванич, Вукчевич, Вешович (Больевич 70), Бечирай (Янкович 61), Мугоша.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Магуайр, Кин, Роуз, Райс, Баркли (Уорд-Проуз 82), Алли (Хендерсон 64), Хадсон-Одои, Стерлинг, Кейн (Уилсон 83).



Предупреждения: Больевич — Баркли, Хендерсон.