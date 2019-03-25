"Челси" надеется, что сможет покупать летом

"Челси" не собирается сворачивать свои планы на летнее трансферное окно и все еще надеется получить усиление к следующему сезону.

В понедельник ФИФА официально объявила, что уже 11 апреля рассмотрит апелляцию "синих" на трансферный запрет на два окна, которым был наказан лондонский клуб за нарушение правил, регулирующих переходы юных игроков.



Напомним, "Челси" был пойман на 29 случаях, когда подписывал игроков моложе 18 лет с нарушением правил. Помимо трансферного запрета до конца января 2020, "синие" также были наказаны штрафом в размере 460 тысяч фунтов.



Как утверждает The Telegraph, на "Стэмфорд Бридж" находятся в ярости от того, что ФИФА отказалась приостановить санкции на время рассмотрения апелляции, учитывая похожие прецеденты с испанскими клубами.



Тем не менее, "Челси" не теряет самообладание и считает, что рассмотрение апелляции пройдет в ускоренном режиме, а это в свою очередь при любом раскладе оставит клубу время, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Обращение CAS видится "Челси" реальной возможностью как минимум отложить вступление санкций в силу, чтобы все-таки совершить планируемые приобретения грядущим летом. В первую очередь "синим" может потребоваться реинвестировать деньги, вырученные с продажи Эдена Азара в "Реал".