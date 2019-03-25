Два-три клуба Премьер-Лиги хотят Рауля Хименеса

У нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса есть два-три предложения из Премьер-Лиги, помимо возможности остаться у "волков".

Этот сезон Хименес проводит в команде Нуну Эшпириту Санту на правах аренды из "Бенфики". 27-летний мексиканец выглядит просто великолепно, забив за "волков" 15 голов и отдав шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги и Кубка Англии.



Достоверно известно, что клуб с "Молинью" обладает опцией выкупа Рауля за 38 миллионов евро (33 млн. фунтов), однако недавно отец футболиста заявил, что его сын амбициозен и всегда стремится к большему.



По информации Fox Sports, у Хименеса действительно могут быть варианты, чтобы уйти на повышение. Сообщается, что в услугах Рауля заинтересованы два-три неназванных клуба Премьер-Лиги, а также пара представителей испанской Ла Лиги.