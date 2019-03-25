Эррера не удивлен слухами насчет интереса ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что находит "логичными" слухи об интересе ПСЖ к своей персоне.

Как известно, сейчас у Эрреры остаются считанные недели до истечения своего контракта, и пока клубу с "Олд Траффорд" не удалось склонить 29-летнего испанца к новой сделке.



Недавно в прессе появились слухи, что ПСЖ надеется подписать Эрреру свободным агентом и манит Андера трехлетним соглашением с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Сам Эррера открыт к различным вариантам, но уверяет, что это не будет отвлекать его от игры в футбол в концовке сезона.



"Это логично, что появляются такого рода вещи, когда у тебя остается три месяца по контракту и наступил международный перерыв".



"Я знал, что что-нибудь появится. Я воспринимаю эту историю с недоверием, и я сосредоточен на игре в футбол в оставшиеся полтора месяца сезона".



"Об остальном позаботится мой агент. Я допускаю как продление контракта с "Юнайтед", так и переговоры с другим клубом насчет моего перехода", — сообщил Эррера испанскому изданию El Periodico.