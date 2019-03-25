Матич хочет, чтобы Сульшер остался в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич обратился к руководству своего клуба с призывом сохранить Оле Гуннара Сульшера и весь его тренерский штаб.
На днях Майк Фелан, помощник Сульшера, сообщил, что боссы "Юнайтед" пока не решили, будут ли подписывать постоянный контракт с норвежским специалистом, принявшим команду из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре.
По всей видимости, "красные дьяволы" останутся верны своему изначально озвученному плану, согласно которому назначение произойдет только в конце сезона. По мнению Матича, клуб должен прогнать посторонние мысли и утвердить Оле Гуннара.
"Думаю, он отличный тренер. Но также стоит сказать, что он очень хорошо сработался с Майком, Майклом (Кэрриком) и Кираном (Маккенной). Они работают как команда. Это не только заслуга одного Оле".
"Позади него есть люди, которые помогают нам. Я буду счастлив, если он останется, и я надеюсь, он останется", — сообщил Матич ESPN.
25.03.2019 20:00
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Хотя, тренер Вулверхэмптона тоже хорош. Думаю, он там долго не останется и на повышение пойдет
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Или он или почетино. Других вариантов я на данный момент не вижу
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