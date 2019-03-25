Матич хочет, чтобы Сульшер остался в "Юнайтед"

Неманья Матич и Оле Гуннар Сульшер Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич обратился к руководству своего клуба с призывом сохранить Оле Гуннара Сульшера и весь его тренерский штаб.

На днях Майк Фелан, помощник Сульшера, сообщил, что боссы "Юнайтед" пока не решили, будут ли подписывать постоянный контракт с норвежским специалистом, принявшим команду из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре.

По всей видимости, "красные дьяволы" останутся верны своему изначально озвученному плану, согласно которому назначение произойдет только в конце сезона. По мнению Матича, клуб должен прогнать посторонние мысли и утвердить Оле Гуннара.

"Думаю, он отличный тренер. Но также стоит сказать, что он очень хорошо сработался с Майком, Майклом (Кэрриком) и Кираном (Маккенной). Они работают как команда. Это не только заслуга одного Оле".

"Позади него есть люди, которые помогают нам. Я буду счастлив, если он останется, и я надеюсь, он останется", — сообщил Матич ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 364

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 25.03.2019 20:28 # lambert757
    Хотя, тренер Вулверхэмптона тоже хорош. Думаю, он там долго не останется и на повышение пойдет

    (ответить)

  2. lambert757 25.03.2019 20:27 # lambert757
    Или он или почетино. Других вариантов я на данный момент не вижу

    (ответить)

  3. glorfindel 25.03.2019 20:16 # glorfindel
    Матич хочет, чтобы Сульшер остался в "Юнайтед"

    Бербатов советует "Юнайтед" поскорее назначить Сульшера

    Погба хочет, чтобы Сульшер остался

    Майкл Кэррик поддерживает назначение Сульшера

    Эррера поддерживает назначение Сульшера

    Скоулз: "Сульшер заслуживает возглавить МЮ на постоянной основе"

    Смоллинг хочет, чтобы Сульшер возглавил МЮ на постоянной основе

    Мартиаль хочет, чтобы Сульшер остался у руля "Юнайтед"

    Джонс: "Сульшер вернул счастливые времена"

    Лингард: "Сульшер вернул дух прежнего "Юнайтед"

    Так или иначе свое одобрение также дали: Лукаку, Фред и Мактоминей.

    Посмотрим на вас в октябре, когда будете гнать Сульшера палками

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 25.03.2019 20:10 # lexa-arsenal
    Пиздец, деревья говорят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: