Матич хочет, чтобы Сульшер остался в "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич обратился к руководству своего клуба с призывом сохранить Оле Гуннара Сульшера и весь его тренерский штаб.

На днях Майк Фелан, помощник Сульшера, сообщил, что боссы "Юнайтед" пока не решили, будут ли подписывать постоянный контракт с норвежским специалистом, принявшим команду из рук уволенного Жозе Моуриньо в декабре.



По всей видимости, "красные дьяволы" останутся верны своему изначально озвученному плану, согласно которому назначение произойдет только в конце сезона. По мнению Матича, клуб должен прогнать посторонние мысли и утвердить Оле Гуннара.



"Думаю, он отличный тренер. Но также стоит сказать, что он очень хорошо сработался с Майком, Майклом (Кэрриком) и Кираном (Маккенной). Они работают как команда. Это не только заслуга одного Оле".



"Позади него есть люди, которые помогают нам. Я буду счастлив, если он останется, и я надеюсь, он останется", — сообщил Матич ESPN.