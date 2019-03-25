ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" 11 апреля

ФИФА объявила, что апелляция "Челси" на трансферный запрет на два окна будет рассмотрена 11 апреля.

Напомним, в прошлом месяце ФИФА сурово наказала лондонский клуб за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.



Вскоре "синие" решили воспользоваться своим правом на апелляцию, однако ФИФА отказался приостановить действие санкций, пока идет рассмотрение заявленного протеста.



Вместе с тем ФИФА предпочла не откладывать это дело в дальний ящик и назначила заседание на начало следующего месяца.



Добавим, если решение о трансферном запрете и штрафе на 460 тысяч фунтов останется в силе, у "Челси" все еще будет возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд.