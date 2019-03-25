"Барселона" может продать Умтити в "Юнайтед"

"Барселона" будет готова обсудить продажу защитника Самюэля Умтити в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, если сможет приобрести Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Как известно, недавно каталонский клуб уже согласовал приобретение Френки де Йонга за 73 миллиона фунтов, а теперь хочет заполучить и вторую восходящую звезду "Аякса".



"Аякс" оценивает Де Лигта в те же 73 млн. фунтов, поэтому "Барселоне" нужно не только опередить другие заинтересованные клубы, с чем у каталонцев редко возникают проблемы, но и найти эти самые деньги.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источника на "Ноу Камп", "Барселона" рассматривает вариант с продажей Умтити в "Юнайтед", чтобы на вырученные средства оформить Де Йонга.



"Барсе" известно, что "Юнайтед" достаточно давно интересуется Умтити — скауты "красных дьяволов" будут наблюдать за Самюэлем во время матча сборной Франции против Исландии в понедельник вечером.



Добавим, что в этом сезоне 25-летний Умтити пропустил три месяца с травмой колена, сознательно отказавшись от операции.