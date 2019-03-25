"Барселона" может продать Умтити в "Юнайтед"

Самюэль Умтити "Барселона" будет готова обсудить продажу защитника Самюэля Умтити в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, если сможет приобрести Маттейса Де Лигта из "Аякса".

Как известно, недавно каталонский клуб уже согласовал приобретение Френки де Йонга за 73 миллиона фунтов, а теперь хочет заполучить и вторую восходящую звезду "Аякса".

"Аякс" оценивает Де Лигта в те же 73 млн. фунтов, поэтому "Барселоне" нужно не только опередить другие заинтересованные клубы, с чем у каталонцев редко возникают проблемы, но и найти эти самые деньги.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источника на "Ноу Камп", "Барселона" рассматривает вариант с продажей Умтити в "Юнайтед", чтобы на вырученные средства оформить Де Йонга.

"Барсе" известно, что "Юнайтед" достаточно давно интересуется Умтити — скауты "красных дьяволов" будут наблюдать за Самюэлем во время матча сборной Франции против Исландии в понедельник вечером.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний Умтити пропустил три месяца с травмой колена, сознательно отказавшись от операции.


Метки Аякс, Барселона, Де Лигт, Манчестер Юнайтед, Умтити

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 18:10

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  1. lambert757 25.03.2019 19:20 # lambert757
    Его максимальная стоимость 30-35 лямов. И такого же уровня цз и у мю хватает. Нужно покупать только КУЛИБАЛИ, без разницы, сколько он стоит

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  2. fc-oil 25.03.2019 18:50 # fc-oil
    Не удивлюсь если Вудварту впарят эту деревяху за сотку, а сами возьмут де Лигта за 70.

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  3. keane16 25.03.2019 18:21 # keane16
    А педрила Вудворд не хочет просто взять и купить за эти самые бабки де лигта? Нахер это чёрное недоразумение

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