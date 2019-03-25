Алиссон назвал главное качество "Ливерпуля"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон назвал командный дух самым важным качеством "красных" в этом сезоне.

В этом сезоне Юргену Клоппу удалось собрать под своими знаменами индивидуально очень сильных игроков, однако Алиссон в первую очередь выделяет командную игру, благодаря чему "Ливерпуль" сражается за титул Премьер-Лиги.

"Все собранные здесь игроки важны — и доморощенные игроки и прибывшие из-за рубежа игроки. Я восхищаюсь силой нашей команды и мастерством каждого игрока, но самая важная вещь для меня — это командный дух", — сообщил Алиссон официальному журналу "красных".

Также Алиссон рассказал о своей адаптации на новом месте. По словам бразильца, он уже начал понимать местный диалект.

"Я регулярно беру уроки английского языка. Одно из главных испытаний, что стояли передо мной поначалу, заключалось в том, чтобы понять не только британский акцент, но и ливерпульский акцент!"

"Помимо всего прочего, я чувствую себя здесь как дома. Дом — это место, где твое сердце и где твоя семья. Моя семья здесь, моя дочь и моя жена живут здесь, а мои родители приезжают по возможности".

"Мой брат живет в Португалии, что не слишком далеко, и он тоже приезжает, когда может. Это помогает мне. Когда я вспоминаю о Бразилии, то очень скучаю, но меня здесь хорошо приняли, и я чувствую себя здесь очень по-домашнему".

"Весь коллектив меня хорошо принял. Болельщики очень добры ко мне, а также персонал, поэтому я очень счастлив в "Ливерпуле", — добавил Алиссон.


Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 25.03.2019 17:46 # silva77
    Вот скузерята (не англы) https://youtu.be/POO7RbQlbZ4?t=51

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  2. silva77 25.03.2019 17:38 # silva77
    Про акцент Тупой Фритц- скаузерский язык это не акцент а диалект - Дебилойд Фритц
    Скаузерский язык по звучанию очень похож на нидерандский
    Скаузерят это портовые поймойки где прибыли прибыли разные помойки на караблях Нидерландцы а так же шотадцы ирландцы - Скаузерят эти ваши предки

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  3. silva77 25.03.2019 17:34 # silva77
    Надоели эти выскочки безтрофейники

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  4. el-tirador 25.03.2019 17:29 # el-tirador
    Главное качество Ливерпуля(портовой помойки) - ротация Клопа

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  5. chr1s8rown 25.03.2019 17:24 # chr1s8rown
    На фоне татированой дрыща из шпили
    выглядит суровым мужчиной

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  6. lfcynwa 25.03.2019 17:16 # lfcynwa
    ребят, напомните, у него ж всего 2 фейла за сезон, так?

    И то оба не закончились потерей очков

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