Алиссон назвал главное качество "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон назвал командный дух самым важным качеством "красных" в этом сезоне.

В этом сезоне Юргену Клоппу удалось собрать под своими знаменами индивидуально очень сильных игроков, однако Алиссон в первую очередь выделяет командную игру, благодаря чему "Ливерпуль" сражается за титул Премьер-Лиги.



"Все собранные здесь игроки важны — и доморощенные игроки и прибывшие из-за рубежа игроки. Я восхищаюсь силой нашей команды и мастерством каждого игрока, но самая важная вещь для меня — это командный дух", — сообщил Алиссон официальному журналу "красных".



Также Алиссон рассказал о своей адаптации на новом месте. По словам бразильца, он уже начал понимать местный диалект.



"Я регулярно беру уроки английского языка. Одно из главных испытаний, что стояли передо мной поначалу, заключалось в том, чтобы понять не только британский акцент, но и ливерпульский акцент!"



"Помимо всего прочего, я чувствую себя здесь как дома. Дом — это место, где твое сердце и где твоя семья. Моя семья здесь, моя дочь и моя жена живут здесь, а мои родители приезжают по возможности".



"Мой брат живет в Португалии, что не слишком далеко, и он тоже приезжает, когда может. Это помогает мне. Когда я вспоминаю о Бразилии, то очень скучаю, но меня здесь хорошо приняли, и я чувствую себя здесь очень по-домашнему".



"Весь коллектив меня хорошо принял. Болельщики очень добры ко мне, а также персонал, поэтому я очень счастлив в "Ливерпуле", — добавил Алиссон.