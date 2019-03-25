Кристенсен ожидает, что "Челси" никого не продаст летом

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен заявил, что из-за трансферного запрета ФИФА его клуб собирается сохранить всех имеющихся игроков грядущим летом.

Как известно, недавно "синие" были сурово наказаны за многократные нарушения правил, регулирующих трансферы игроков моложе 18 лет.



ФИФА не только запретила "Челси" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон, но и затем отказалась приостановить действие санкций, пока идет рассмотрение апелляции.



Теоретически "синие" все еще могут выиграть апелляцию или обратиться в Спортивный арбитражный суд, однако Кристенсен ожидает, что в сложившейся ситуации клуб предпочтет сохранить всех игроков, включая Эдена Азара и Каллума Хадсон-Одои.



"С такой ситуацией, в которой мы оказались, очень сложно смириться. Нам дали понять, что мы не можем апеллировать к вынесенному решению, а потому "Челси" хочет сохранить всех своих игроков", — сообщил Кристенсен Ekstra Bladet.