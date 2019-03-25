"Боруссия" по-прежнему исключает продажу Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк в очередной раз попытался успокоить слухи, сватающие вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, 18-летний Санчо будет одной из главных трансферных целей "Юнайтед" грядущим летом. Например, издание The Independent даже сообщало, что тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет потратить на Джейдона те деньги, которые изначально было отложены на покупку защитника "Наполи" Калиду Кулибали.



Однако "Боруссия" не желает терять Санчо вслед за Кристианом Пулишичем, чей переход в "Челси" был согласован еще в январе. В Дортмунде продолжают твердить, что Джейдон не покинет клуб по окончании сезона.



"Я ничего не знаю насчет этих историй, но это и не имеет никакого значения. Я далек от того, чтобы установить цену за него, но даже крупнейшему клубу мира будет сложно осилить его трансфер прямо сейчас. Джейдон будет играть в Дортмунде в следующем сезоне, и он определенно в наших планах", — сообщил Цорк Bild.



