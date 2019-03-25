Анонс матча Черногория — Англия

В своем первом выездном матче в рамках отбора к Евро-2022 сборная Англии сразится с Черногорией.

Подопечные Гарета Саутгейта произвели очень мощное впечатление во время своего первого отборочного матча, сокрушив сборную Чехии на "Уэмбли" со счетом 5:0.



Саутгейт остался верен своему курсу, смело доверяя молодежи, и та благодарит своего тренера той же монетой — Рахим Стерлинг оформил хет-трик и заработал пенальти, а юные Каллум Хадсон-Одои, Джейдон Санчо и Деклан Райс дали массу поводов для позитива.



В понедельник вечером англичанам предстоит сыграть во враждебной обстановке против команды, которая в своем первом матче добилась ничейного результата с Болгарией (1:1).



"Я не испытываю никаких колебаний по поводу того, чтобы задействовать молодежь в этом выездном матче. Это часть процесса обучения, и чтобы быть командой топ-уровня, мы должны адаптироваться к любой обстановке", — говорил Саутгейт.



- Англия завершила вничью оба последних выезда в Черногорию (2:2 в октябре 2011 и 1:1 в марте 2013).



- Англия не проиграла ни одного из 21 последнего выездного матча из числа соревновательных — с поражения 1:1 от Украины в октябре 2009.



- Черногория выиграла только один из пяти последних матчей, потерпев три поражения.



- Англия впервые при Гарете Саутгейте может оформить пять побед подряд. Последний раз это случалось еще при Рое Ходжсоне в октябре 2015.



- Рахим Стерлинг забил пять голов в трех последних матчах за сборную Англии, хотя в 45 своих первых играх отличился только дважды. Пять из семи последних ударов вингера "Манчестер Сити" оказались результативными, хотя до этого — только два из 62.



По информации Sky Sports, на место в стартовом составе сборной Англии претендуют Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз и Каллум Хадсон-Одои. Эрик Дайер получил травму против чехов и сыграть не сможет. Джейдону Санчо и Деле Алли предстоит фитнес-тест. Джордан Хендерсон проведет свой 50-й матч за национальную команду.



Отборочный турнир к Евро-2020

сборная Черногории — сборная Англии

Подгорица. Стадон "Под Горицом". 22:45 Онлайн-трансляция