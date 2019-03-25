Нголо Канте успокоил слухи насчет "Реала"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте успокоил слухи насчет "Реала", дав понять, что связывает свое будущее с "синими".

После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" издание Evening Standard опубликовало материал, что Королевский клуб добавил в список своих трансферных целей на лето не только Азара, но и его партнера по "Челси" Канте.

Сообщалось, что Зидан является большим поклонником своего соотечественника и готов предложить Канте возможность снова играть опорного полузащитника, чего Нголо лишен на "Стэмфорд Бридж".

Однако в интервью RTL чемпион Мира в составе сборной Франции явным образом дистанцировался от этих слухов.

"Я все еще являюсь игроком "Челси", и у меня все еще есть цели там. Все остальное, о чем говорят люди, не имеет значения".

"Это не важно. Я выступаю за "Челси", и это то, на чем я сосредоточен", — сообщил Канте, который лишь в ноябре заключил новый контракт с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю.


Метки Канте, Реал, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 25.03.2019 13:13 # makeewadim
    Ого, он оказывается разговаривает..

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  2. chelsea-69 25.03.2019 13:01 # chelsea-69
    Чёрный Аристократ

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