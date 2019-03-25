Тренер сборной Черногории не видит слабых мест у англичан

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович заявил, что не видит слабых мест у англичан.

Разгромив чехов со счетом 5:0 в минувшую пятницу, в понедельник вечером команда Гарета Саутгейта проведет свой второй матч в отборе к Евро-2020.



Соперником англичан станет Черногория, находящаяся 41-й строчкой выше в рейтинге ФИФА, и Тумбакович не ждет ничего хорошего от этой игры.



"Я действительно пытаюсь обнаружить хоть какое-нибудь слабое место у них, но не могу. Мы в тренерском штабе должны быть реалистами".



"В недавнем прошлом Черногории удалось добиться ряда славных результатов, но завтра нас ждет матч против совершенно других игроков, с другими способностями и другими идеями".



"Англия — абсолютный фаворит, но зачем вообще играть в футбол, если мы выйдем на этот матч с ощущением проигравших? Я подготовлю команду иным образом. Не знаю, будет это смелость или безумие, но мы постараемся проявить свой дух", — цитирует Тумбаковича Sky Sports.