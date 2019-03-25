Деле Алли хочет, чтобы Англия стала сборной номер один в мире

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что его цель — помочь сборной Англии стать лучшей в мире.

Вернувшись после травмы задней поверхности бедра, в минувшую пятницу Алли помог англичанам стартовать в отборе к Евро-2020 с победы 5:0 над сборной Чехии.



Впереди у Деле насыщенная концовка клубного сезона, а затем плей-офф Лиги Наций, и 22-летний полузащитник жаждет сделать все возможное, чтобы Англия утвердилась в мировой элите.



"Мы хотим стать национальной командой номер один в мире, а для этого ты должен проявлять себя в каждом матче, в том числе в каждом выездном".



"Мы определенно верим, что можем быть лучшей командой в мире. Естественно, каждый имеет право на свое мнение, но мы делаем свою работу именно для того, чтобы достичь озвученной цели".



"Мы знаем, что нам еще предстоит проделать длинный путь, проделать много работы, но мы чувствуем, что движемся в правильном направлении".



"Лига Наций — турнир с невероятными командами. Только посмотрите на нашу группу (Испания и Хорватия), и как тяжело это было. Это еще одна возможность для нас выиграть трофей, и это вызывает восхищение".



"Мы предвкушаем эту возможность. Сейчас мы сосредоточены на матчах Евро-2020, но когда придет время, мы тщательно подготовимся к Лиге Наций".



"За время работы с Гаретом (Саутгейтом) мы доказали, что способны обыгрывать команды топ-уровня, поэтому каждый может видеть, в каком направлении мы движемся, и это прекрасно. Мы замечательно выступили на Чемпионате Мира, но нам важно было показать, что это не разовая вспышка. Думаю, мы справились с этим и с тех пор обыграли ряд хороших команд".



"Нам нужно продолжать подстегивать себя. Мы не можем останавливаться, и я думаю, босс не позволит нам этого сделать", — сообщил Алли Daily Mirror.