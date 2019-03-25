"Реал" хочет купить Садио Мане
На своей титульной странице утреннего выпуска в понедельник испанская газета Marca сообщает об интересе "Реала" к нападающему "Ливерпуля" Садио Мане.
Мане мог заинтересовать "Реал" еще в прошлом сезоне, когда именно Садио забил единственный гол "красных" в проигранном финале Лиги Чемпионов против команды Зинедина Зидана (3:1).
Новый виток интересе "Реала" к Мане совпал с возвращением Зидана на должность главного тренера Королевского клуба, и это неслучайно. По информации испанского издания, Зинедин является большим поклонником Садио.
"Зидан просит о Мане", — именно под таким заголовком преподносится новость, в которой также говорится, что теперь "Реал" может предложить 145 миллионов фунтов евро (124 млн. фунтов) за Садио.
Этот сезон Мане с полным правом может назвать своим лучшим в карьере. 26-летний сенегалец проявляет себя как большая звезда, до международного перерыва догнав Мохамеда Салаха по количеству голов и набрал просто устрашающую форму — 11 забитых мячей в 11 последних матчах.
Добавим, эта новость едва ли серьезно потревожит главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Мане счастлив на "Энфилде" и лишь в ноябре заключил новый долгосрочный контракт.
25.03.2019 10:00
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Последние комментарии:
Фирму за 124 я бы не продал.
За Мане можно и подумал.
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Реал хочет Мбаппе. Нахуй им Мане.
(ответить)
"Реал" может предложить 145 миллионов фунтов евро
Источник: http://fapl.ru/posts/69637/?c=1
фунтов евро, хммм, это ж сколько получается то?
(ответить)
Безвизовски, куда пропал, Абрашин сын?
(ответить)
начало новости можете найти тут:
http://fapl.ru/posts/69531/?c=1#c6847904
(ответить)
Вообще не парюсь по поводу интереса Реала, хотя сумма конечно льстит... Ливерпуль - не нищенка на паперти чтобы лучшими игроками разбрасываться, а клуб на, секундочку, с рекордными доходами и этот год станет не исключением...
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We've got Mane,
do-doo-doooot doood-doooo
Money, Money
do-doo-doooot doood-doooo
(ответить)
Санчо-Мане-Фирмино-Мбаппе-Дибала
Мэддисон-Милнер
Милинкович-Савич-Кейта-Фабиньо
Робертсон-Гомес-Матип-Ван Дейк-Трент
Аллисон
Вот тут то изи премьер лига!
(ответить)
25.03.2019 10:16 #
mersy
Понимаешь время показало что тащеры Ливерпуля не должны уходить.все сдулись кто ушел. Кроме Суареса
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/69637/?c=1#c6850090
Струя летит в мордашку этого обрыгана словом Алонсо.
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Еще один на повышение в гранд из портовой помойке. Все как обычно.
La verdad
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односезонка.
(ответить)
Переоценен похлеще сололаха
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если лфк все бездарно проебёт то уйдёт
а все потому что физрук клопп не усили состав атакующим игроком
проебали фекира
(ответить)
Если Ливер возьмет в этом сезоне АПЛ и/или ЛЧ куплю оригинальную футболку MANE...
(ответить)
Прочитал заголовок )))
Зидан пиде а мане
(ответить)
Садио мане ватник
(ответить)
Санчо-Мбаппе-Дибала
Мэддисон
Милинкович-Савич Фабиньо
Робертсон-Гомес-Ван Дейк- Трент
Аллисон
Вот тут то изи премьер лига!
(ответить)
получится такой же фейл, как и с Коутиньо. такие игроки топы только в определенных условиях.
(ответить)
Да и нахуй он им?
Азар считай уже там , неймар или мбаппе следующие
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Хуев вам на воротник. Мане не продается. Забирайте Салаха)))
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