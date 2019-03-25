"Реал" хочет купить Садио Мане

На своей титульной странице утреннего выпуска в понедельник испанская газета Marca сообщает об интересе "Реала" к нападающему "Ливерпуля" Садио Мане.

Мане мог заинтересовать "Реал" еще в прошлом сезоне, когда именно Садио забил единственный гол "красных" в проигранном финале Лиги Чемпионов против команды Зинедина Зидана (3:1).



Новый виток интересе "Реала" к Мане совпал с возвращением Зидана на должность главного тренера Королевского клуба, и это неслучайно. По информации испанского издания, Зинедин является большим поклонником Садио.



"Зидан просит о Мане", — именно под таким заголовком преподносится новость, в которой также говорится, что теперь "Реал" может предложить 145 миллионов фунтов евро (124 млн. фунтов) за Садио.



Этот сезон Мане с полным правом может назвать своим лучшим в карьере. 26-летний сенегалец проявляет себя как большая звезда, до международного перерыва догнав Мохамеда Салаха по количеству голов и набрал просто устрашающую форму — 11 забитых мячей в 11 последних матчах.



Добавим, эта новость едва ли серьезно потревожит главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Мане счастлив на "Энфилде" и лишь в ноябре заключил новый долгосрочный контракт.



