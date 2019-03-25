"Реал" хочет купить Садио Мане

Зинедин Зидан и Садио Мане На своей титульной странице утреннего выпуска в понедельник испанская газета Marca сообщает об интересе "Реала" к нападающему "Ливерпуля" Садио Мане.

Мане мог заинтересовать "Реал" еще в прошлом сезоне, когда именно Садио забил единственный гол "красных" в проигранном финале Лиги Чемпионов против команды Зинедина Зидана (3:1).

Новый виток интересе "Реала" к Мане совпал с возвращением Зидана на должность главного тренера Королевского клуба, и это неслучайно. По информации испанского издания, Зинедин является большим поклонником Садио.

"Зидан просит о Мане", — именно под таким заголовком преподносится новость, в которой также говорится, что теперь "Реал" может предложить 145 миллионов фунтов евро (124 млн. фунтов) за Садио.

Этот сезон Мане с полным правом может назвать своим лучшим в карьере. 26-летний сенегалец проявляет себя как большая звезда, до международного перерыва догнав Мохамеда Салаха по количеству голов и набрал просто устрашающую форму — 11 забитых мячей в 11 последних матчах.

Добавим, эта новость едва ли серьезно потревожит главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Мане счастлив на "Энфилде" и лишь в ноябре заключил новый долгосрочный контракт.

Обложка Marca


Метки Ливерпуль, Мане, Реал

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2125

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 25.03.2019 11:24 # gerrard08
    Фирму за 124 я бы не продал.
    За Мане можно и подумал.

    (ответить)

  2. golokante 25.03.2019 11:13 # golokante
    Реал хочет Мбаппе. Нахуй им Мане.

    (ответить)

  3. livapu19 25.03.2019 11:12 # livapu19
    "Реал" может предложить 145 миллионов фунтов евро

    Источник: http://fapl.ru/posts/69637/?c=1
    фунтов евро, хммм, это ж сколько получается то?

    (ответить)

  4. kipeloff69 25.03.2019 11:10 # kipeloff69
    Безвизовски, куда пропал, Абрашин сын?

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 25.03.2019 10:48 # pistolero-lfc
    начало новости можете найти тут:

    http://fapl.ru/posts/69531/?c=1#c6847904

    (ответить)

  6. only--liverpool 25.03.2019 10:47 # only--liverpool
    Вообще не парюсь по поводу интереса Реала, хотя сумма конечно льстит... Ливерпуль - не нищенка на паперти чтобы лучшими игроками разбрасываться, а клуб на, секундочку, с рекордными доходами и этот год станет не исключением...

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 25.03.2019 10:42 # pistolero-lfc
    We've got Mane,
    do-doo-doooot doood-doooo
    Money, Money
    do-doo-doooot doood-doooo

    (ответить)

  8. kipeloff69 25.03.2019 10:40 # kipeloff69
    Санчо-Мане-Фирмино-Мбаппе-Дибала
    Мэддисон-Милнер
    Милинкович-Савич-Кейта-Фабиньо
    Робертсон-Гомес-Матип-Ван Дейк-Трент
    Аллисон


    Вот тут то изи премьер лига!

    (ответить)

  9. el-tirador 25.03.2019 10:39 # el-tirador
    25.03.2019 10:16 #
    mersy

    Понимаешь время показало что тащеры Ливерпуля не должны уходить.все сдулись кто ушел. Кроме Суареса
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/69637/?c=1#c6850090

    Струя летит в мордашку этого обрыгана словом Алонсо.

    (ответить)

  10. el-tirador 25.03.2019 10:37 # el-tirador
    Еще один на повышение в гранд из портовой помойке. Все как обычно.

    La verdad

    (ответить)

  11. kingoflondon 25.03.2019 10:35 # kingoflondon
    односезонка.

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  12. zheka000000 25.03.2019 10:32 # zheka000000
    Переоценен похлеще сололаха

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  13. blackdreamer 25.03.2019 10:31 # blackdreamer
    если лфк все бездарно проебёт то уйдёт
    а все потому что физрук клопп не усили состав атакующим игроком
    проебали фекира

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  14. only--liverpool 25.03.2019 10:26 # only--liverpool
    Если Ливер возьмет в этом сезоне АПЛ и/или ЛЧ куплю оригинальную футболку MANE...

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  15. mototroller 25.03.2019 10:26 # mototroller
    Прочитал заголовок )))
    Зидан пиде а мане

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  16. mototroller 25.03.2019 10:23 # mototroller
    Садио мане ватник

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  17. rentv 25.03.2019 10:23 # rentv
    Санчо-Мбаппе-Дибала
    Мэддисон
    Милинкович-Савич Фабиньо
    Робертсон-Гомес-Ван Дейк- Трент
    Аллисон


    Вот тут то изи премьер лига!

    (ответить)

  18. toledo 25.03.2019 10:22 # toledo
    получится такой же фейл, как и с Коутиньо. такие игроки топы только в определенных условиях.

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  19. quavo 25.03.2019 10:21 # quavo
    Да и нахуй он им?
    Азар считай уже там , неймар или мбаппе следующие

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  20. only--liverpool 25.03.2019 10:21 # only--liverpool
    Хуев вам на воротник. Мане не продается. Забирайте Салаха)))

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