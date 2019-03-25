"Арсенал" надеется совершить три приобретения летом
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет совершить три приобретения в летнее трансферное окно.
Напомним, в январе Эмери прямо заявил, что у него нет денег на покупки. "Канониры" были вынуждены ограничиться арендой полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.
И хотя арендное соглашение по Суаресу подразумевает опцию выкупа, "Арсенал" не собирается ей пользоваться — Денис совершенно себя не проявил за первые два месяца в клубе.
По информации Daily Mirror, грядущим летом в руках Эмери будет сосредоточен бюджет в размере 45 миллионов фунтов, в обмен на которые "канониры" надеются обзавестись тремя игроками.
Во-первых, "Арсеналу" нужна замена полузащитнику Аарону Рэмси, который уходит свободным агентом в "Ювентус". Во-вторых, Эмери постарается найти другого вингера, вместо Суареса. Еще Унаи нужен новый левый защитник.
При этом трансферный бюджет Эмери еще может увеличиться, если "канониры" попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон или найдут покупателя на Месута Озила.
25.03.2019 09:00
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1 цз нужен скорее всего, разве что емери уже железно видит связку холдинг-мавропанос и поэтому несобирается брать цз потому что по количеству то проблем нет, но.... неизвестно какой вернется холдинг после большой травмы, да и мавру он совершенно не дает играть даже когда он здоров.
лз ? не ясно зачем. разве что уйдут монреаль тогда да замена нужна будет, но прямо обозначивать цель лз - странно
какой нибудь умный полезный вингер да нужен. а то щас из вингеров разве что мхитарян и ивоби, которые в общем то ими даже не являются)
короч вингер который не бездарь, и цз (продать кого-то) даже было бы достаточно наверное
но и учитывая еще продажу месута конечно надо будет взять десятку (хаверц)
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Ахах блеат, венгре ушёл а калонирам в уши до сих пор ссут. Ясно же что никого не купит вулвич. Никто в этот гейклуб не пойдёт.
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45 млн.... 3 игрока и один из них замена Рэмси... Что вы такое бляdь несёте. Один только Рэмси стоит дороже 50 млн
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