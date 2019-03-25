"Арсенал" надеется совершить три приобретения летом

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет совершить три приобретения в летнее трансферное окно.

Напомним, в январе Эмери прямо заявил, что у него нет денег на покупки. "Канониры" были вынуждены ограничиться арендой полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.



И хотя арендное соглашение по Суаресу подразумевает опцию выкупа, "Арсенал" не собирается ей пользоваться — Денис совершенно себя не проявил за первые два месяца в клубе.



По информации Daily Mirror, грядущим летом в руках Эмери будет сосредоточен бюджет в размере 45 миллионов фунтов, в обмен на которые "канониры" надеются обзавестись тремя игроками.



Во-первых, "Арсеналу" нужна замена полузащитнику Аарону Рэмси, который уходит свободным агентом в "Ювентус". Во-вторых, Эмери постарается найти другого вингера, вместо Суареса. Еще Унаи нужен новый левый защитник.



При этом трансферный бюджет Эмери еще может увеличиться, если "канониры" попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон или найдут покупателя на Месута Озила.