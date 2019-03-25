Моуриньо не верит, что Лигу Чемпионов выиграет английская команда

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не ожидает, что кому-либо из английских команд удастся выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Как известно, в этом сезоне Англия представлена сразу четырьмя командами на стадии 1/4 финала элитного европейского соревнования, причем минимум одна из них пройдет в полуфинал, потому что "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" играют друг с другом.



Однако Моуриньо не верит в "Сити" и "Тоттенхэм", как не верит в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". По мнению Жозе, 1 июня на "Ванда Метрополитано" сойдутся "Ювентус" и "Барселона".



"Кого я считаю фаворитами? Я бы назвал "Юве" и "Барселону". Каждый говорит о Роналду и Месси, но я бы предпочел говорить о "Юве" и "Барсе".



"Английские команды, "Аякс" и "Порту" — это хорошие команды, но и у них нет того же багажа опыта. А когда у тебя вдобавок есть Роналду и Месси, это определенно является большим плюсом", — сообщил Моуриньо Calciomercato.