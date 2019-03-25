Саутгейт видит в Стерлинге будущего капитана сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что видит в вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге будущего капитана национальной команды.

В месяцы, предшествовавшие Чемпионату Мира в России прошлым летом, Саутгейт активно использовал ротацию капитанской повязки, которую он передавал от одного игрока к другому.



Тогда Гарет провозгласил о создании так называемой "лидерской группы" — группы игроков, каждый из которых может быть лидером и повести партнеров за собой, независимо от наличия повязки на рукаве.



НА ЧМ-2018 эта группа состояла из номинального капитана Харри Кейна, а также из Джордана Хендерсона, Эрика Дайера, Фабиана Дельфа и Эшли Янга. Теперь Саутгейт добавил сюда и 24-летнего Стерлинга, отметившегося хет-триком против сборной Чехии в минувшую пятницу.



"Янга здесь нет, поэтому Стерлинг занял его место среди лидеров. В период с ноября по март мы наблюдали, как он добавлял в зрелости и влиянии на игру, и я почувствовал, что хорошим шагом для него будет войти в нашу лидерскую группу".



"Когда разговариваешь с другими молодыми игроками, то они называют Рахима одним из первых, с кем они чувствуют себя действительно комфортно. Это очень важный шаг для него", — цитирует Саутгейта The Telegraph.