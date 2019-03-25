Аггер считает, что Ван Дейк стал недостающим элементом для "Ливерпуля"

Экс-защитник "Ливерпуля" Даниэль Аггер считает, что Виргил Ван Дейк стал тем недостающим элементом, в котором нуждалась команда Юргена Клоппа.

Чтобы приобрести Ван Дейка у "Саутгемптона" в январе 2018, "красным" потребовалось заплатить рекордную для мирового футбола сумму для защитника — 75 миллионов фунтов.



Этот трансфер стал просто идеальной инвестицией для мерсисайдского клуба, и Аггер находится в восторге от того, какое влияние оказал Виргил на "Ливерпуль".



"Он изменил не только оборону, но и всю команду. Он определенно стал тем, чего "Ливерпулю" не хватало в предыдущие пару сезонов".



"Он оказывает большое влияние одним только своим присутствием. Он выглядит сильным лидером, а также он классный футболист, и это хорошее сочетание".



"Думаю, он сделал лучше всю команду, но в воротах у нас есть Алиссон, и он тоже многое изменил — команде и особенно защитникам важно, что на последнем рубеже есть тот, кому они могут доверять и на кого они могут положиться", — сообщил Аггер Liverpool Echo.