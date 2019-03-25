"Тоттенхэм" готов вернуться за Джеком Грилишем

"Тоттенхэм" планирует вернуться за полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишем по окончании этого сезона.

В прошлом сезоне "вилланы" потерпели болезненное поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма", в результате чего столкнулись с большими финансовыми проблемами.



Той ситуацией пытался воспользоваться президент "шпор" Даниэль Леви, чтобы заполучить Грилиша за 25 миллионов фунтов, однако промедлил, и "Астон Вилла" самостоятельно решила свои затруднения, перейдя в руки американских инвесторов.



Впоследствии Джек даже заключил новый пятилетний контракт, согласившись помочь родному клубу все-таки подняться в Премьер-Лигу.



Как сообщает Daily Mirror, вскоре "Тоттенхэм" планирует вернуться за Грилишем. На сей раз "шпоры" надеются, что рвение пойти на сделку продемонстрирует сам Джек.



В данный момент "Астон Вилла" только по разнице мячей находится в зоне плей-офф Чемпионшипа и на прямую путевку в Премьер-Лигу рассчитывать не может.



А без игры на уровне Премьер-Лиги 23-летнему полузащитнику не видать вызова в сборную Англии, о чем на днях прямым текстом заявил главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.



Если "Астон Вилла" так и не сможет повыситься в классе, то уход Грилиша будет более чем вероятен. Помимо "Тоттенхэма", в услугах Джека также заинтересованы "Вест Хэм" и "Борнмут".