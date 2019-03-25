"Тоттенхэм" готов вернуться за Джеком Грилишем

Джек Грилиш "Тоттенхэм" планирует вернуться за полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишем по окончании этого сезона.

В прошлом сезоне "вилланы" потерпели болезненное поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма", в результате чего столкнулись с большими финансовыми проблемами.

Той ситуацией пытался воспользоваться президент "шпор" Даниэль Леви, чтобы заполучить Грилиша за 25 миллионов фунтов, однако промедлил, и "Астон Вилла" самостоятельно решила свои затруднения, перейдя в руки американских инвесторов.

Впоследствии Джек даже заключил новый пятилетний контракт, согласившись помочь родному клубу все-таки подняться в Премьер-Лигу.

Как сообщает Daily Mirror, вскоре "Тоттенхэм" планирует вернуться за Грилишем. На сей раз "шпоры" надеются, что рвение пойти на сделку продемонстрирует сам Джек.

В данный момент "Астон Вилла" только по разнице мячей находится в зоне плей-офф Чемпионшипа и на прямую путевку в Премьер-Лигу рассчитывать не может.

А без игры на уровне Премьер-Лиги 23-летнему полузащитнику не видать вызова в сборную Англии, о чем на днях прямым текстом заявил главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

Если "Астон Вилла" так и не сможет повыситься в классе, то уход Грилиша будет более чем вероятен. Помимо "Тоттенхэма", в услугах Джека также заинтересованы "Вест Хэм" и "Борнмут".


Метки Астон Вилла, Грилиш, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 03:30

Количество просмотров Просмотров: 193

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kipeloff69 25.03.2019 04:00 # kipeloff69
    Норм Кардифф пенса включил - как соплю пускать так Сала наш игрок и брат, а как платить так он не успел подписать контракт и к клубу не имеет никакого отношения. Типичные британские шлюхи как Челси или Мансити.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: