Ловрен готов помочь "Ливерпулю" в концовке сезона
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен окончательно оправился после травмы задней поверхности бедра и отметился своим первым появлением на футбольном поле в старте за два с половиной последних месяца.
Напомним, команда Юргена Клоппа вынуждена обходиться без Ловрена с проигранного матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" 7 января. Тогда Деян был заменен уже спустя пять минут после начала встречи.
Потеря Ловрена совпала с осложнениями, возникшими у Джо Гомеса — молодой англичанин был вынужден перенести операцию на сломанной ноге. В результате последние недели Клопп безальтернативно использовал в центре обороны Виргила Ван Дейка и Жоэля Матипа, изредка подменяя кого-либо из них Фабиньо.
Однако после международного перерыва Юрген снова сможет прибегнуть к ротации, сообщает Liverpool Echo. Дело в том, что в воскресенье 29-летний Ловрен сыграл за сборную Хорватии против венгров в отборе к Евро-2020.
И хотя Хорватия потерпела поражение со счетом 2:1, лично Ловрен должен быть в хорошем настроении — он провел все 90 минут, без каких-либо проблем.
Добавим, что после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Ловрену еще не удавалось сыграть 10 матчей подряд за "Ливерпуль". В этом сезоне Деян принял участие только в 13 поединках за "красных".
25.03.2019 00:05
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Ловрен готов помочь "Ливерпулю" проиграть борьбу за титул - такой должен быть заголовок.
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лучшая помощь будет от тебя уебок косоногий если ты будешь сидеть на лавке
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Как сообщает Teamtalk, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп размышляет над тем, чтобы избавиться от Кейта будущим летом. Гвинеец не смог себя зарекомендовать в Премьер-лиге.
Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1004114911_liverpul_gotov_izbavitsya_ot_keyta#ixzz5j7sClN1G
А крику было, топарь! Чемп можно не начинать. В дерьмо клубе любой станет ему подобным.. Сломали парню карьеру элтоныджоны...
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