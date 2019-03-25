Ловрен готов помочь "Ливерпулю" в концовке сезона

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен окончательно оправился после травмы задней поверхности бедра и отметился своим первым появлением на футбольном поле в старте за два с половиной последних месяца.

Напомним, команда Юргена Клоппа вынуждена обходиться без Ловрена с проигранного матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" 7 января. Тогда Деян был заменен уже спустя пять минут после начала встречи.

Потеря Ловрена совпала с осложнениями, возникшими у Джо Гомеса — молодой англичанин был вынужден перенести операцию на сломанной ноге. В результате последние недели Клопп безальтернативно использовал в центре обороны Виргила Ван Дейка и Жоэля Матипа, изредка подменяя кого-либо из них Фабиньо.

Однако после международного перерыва Юрген снова сможет прибегнуть к ротации, сообщает Liverpool Echo. Дело в том, что в воскресенье 29-летний Ловрен сыграл за сборную Хорватии против венгров в отборе к Евро-2020.

И хотя Хорватия потерпела поражение со счетом 2:1, лично Ловрен должен быть в хорошем настроении — он провел все 90 минут, без каких-либо проблем.

Добавим, что после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Ловрену еще не удавалось сыграть 10 матчей подряд за "Ливерпуль". В этом сезоне Деян принял участие только в 13 поединках за "красных".


Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. suddenly 25.03.2019 00:33 # suddenly
    Ловрен готов помочь "Ливерпулю" проиграть борьбу за титул - такой должен быть заголовок.

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  2. blackdreamer 25.03.2019 00:21 # blackdreamer
    лучшая помощь будет от тебя уебок косоногий если ты будешь сидеть на лавке

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  3. kojan 25.03.2019 00:16 # kojan
    Как сообщает Teamtalk, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп размышляет над тем, чтобы избавиться от Кейта будущим летом. Гвинеец не смог себя зарекомендовать в Премьер-лиге.



    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1004114911_liverpul_gotov_izbavitsya_ot_keyta#ixzz5j7sClN1G
    А крику было, топарь! Чемп можно не начинать. В дерьмо клубе любой станет ему подобным.. Сломали парню карьеру элтоныджоны...

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