Ловрен готов помочь "Ливерпулю" в концовке сезона

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен окончательно оправился после травмы задней поверхности бедра и отметился своим первым появлением на футбольном поле в старте за два с половиной последних месяца.

Напомним, команда Юргена Клоппа вынуждена обходиться без Ловрена с проигранного матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" 7 января. Тогда Деян был заменен уже спустя пять минут после начала встречи.



Потеря Ловрена совпала с осложнениями, возникшими у Джо Гомеса — молодой англичанин был вынужден перенести операцию на сломанной ноге. В результате последние недели Клопп безальтернативно использовал в центре обороны Виргила Ван Дейка и Жоэля Матипа, изредка подменяя кого-либо из них Фабиньо.



Однако после международного перерыва Юрген снова сможет прибегнуть к ротации, сообщает Liverpool Echo. Дело в том, что в воскресенье 29-летний Ловрен сыграл за сборную Хорватии против венгров в отборе к Евро-2020.



И хотя Хорватия потерпела поражение со счетом 2:1, лично Ловрен должен быть в хорошем настроении — он провел все 90 минут, без каких-либо проблем.



Добавим, что после своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году Ловрену еще не удавалось сыграть 10 матчей подряд за "Ливерпуль". В этом сезоне Деян принял участие только в 13 поединках за "красных".