Почеттино: "Новый стадион — это исполнение мечты"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "исполнением мечты" скорый переезд на новый стадион.

Как известно, "шпоры" открывают новую 62-тысячную арену уже 3 апреля матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Вместе с тем болельщики лондонского клуба смогли почувствовать атмосферу нового стадиона уже в воскресенье, когда здесь был сыгран матч команд U-18 "Тоттенхэма" и "Саутгемптона".



На этой игре присутствовали около 25 тыс. зрителей, включая Почеттино и президента клуба Даниэля Леви. Маурисио не упустил возможности, чтобы выразить свое восхищение.



"Я испытываю невероятное ощущение, которое сложно описать словам".



"Думаю, я чувствовал то же самое в последний день на "Уайт Харт Лэйн". Мы покидали стадион в слезах, и теперь я испытываю такие же эмоции. Наша мечта исполнилась, и мы должны поблагодарить Даниэля Леви, который в 2001 году начал верить, что эта мечта возможна".



"Многие люди так упорно трудились, чтобы эта мечта стала реальностью для нас. Я должен сказать большое спасибо болельщикам за ваше терпение".



"Мы в хорошем положении в Премьер-Лиге, и нам достался тяжелый жребий в Лиге Чемпионов, но я думаю, с 62 тысячами людей у нас за спиной мы способны исполнить свою мечту о полуфинале. Почему нет? Мы верим в это", — цитирует Почеттино Daily Mirror.



