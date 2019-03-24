"Юнайтед" видит в Лосано альтернативу Санчо

Опасаясь чрезмерной дороговизны вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на Ирвинга Лосано из ПСВ как на альтернативную цель.

18-летний Санчо настолько классно проводит этот сезон, успев заявить о себе уже и в сборной Англии, что даже озвученные в прессе 70 миллионов фунтов не гарантируют "Юнайтед" приобретение Джейдона.



"Красные дьяволы" рискуют столкнуться с тем, что "Боруссия" заломит просто астрономическую цену за свою восходящую звезду, не говоря уже о возможной конкуренции со стороны других топ-клубов.



Как сообщает Gazzetta dello Sport, на "Олд Траффорд" опасаются, что цена за Санчо может перевалить за 100 млн. фунтов, и в таком случае "Юнайтед" предпочтет купить Лосано.



Утверждается, что "дьяволы" уже обратились к агенту Мино Райоле, чтобы тот помог им опередить "Наполи" в борьбе за 23-летнего мексиканца, который доступен для трансфера за относительно скромные 34 млн. фунтов.



Стоит отметить, что "Юнайтед" присматривался к Лосано и в предыдущие сезоны, однако только теперь этот интерес перерос в нечто конкретное.