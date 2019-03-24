"Кардифф" сообщит ФИФА, что не будет платить за Салу

"Кардифф" скажет ФИФА, что считает подписанный нападающим Эмилиано Салой контракт "недействительным", а потому "ласточки" не собираются платить требуемые "Нантом" 15 миллионов фунтов за игрока.

В конце прошлого месяца стало известно, что "Нант" подал официальную жалобу в ФИФА на "Кардифф", требуя выплатить первый транш за Салу, который погиб в результате крушения легкомоторного самолета над Ла-Маншем 21 января.



В то время аутсайдер Премьер-Лиги уверял, что непременно исполнит взятые на себя обязательства, если сочтет их легитимными. "Кардифф" резонно указывал, что в трагической гибели Эмилиано слишком много странных моментов.



После нескольких недель изучения всех обстоятельств произошедшего и мозгового штурма совместно с юристами "Кардифф" пришел к выводу, что ничего не должен "Нанту". Как утверждает The Telegraph, валлийский клуб сообщит об этом ФИФА в развернутом письме не позднее среды.



Свою позицию "Кардифф" мотивирует тем, что Премьер-Лига отвергла регистрацию Салы, поскольку в контракте Эмилиано был прописан бонус за переход — бонус единоразовый, а не распределенный на всю длительность соглашения, как требуют правила.



Дело в том, что Сала погиб раньше, прежде чем успел подписать исправленный контракт для выступлений в Премьер-Лиге. Учитывая это, "Кардифф" считает, что перед ним не возникло обязательства заплатить "Нанту" 15 млн. фунтов.



"Трансферное соглашение между "Кардиффом" и "Нантом" содержит целый ряд условий. Если хоть какое-нибудь из них не соблюдено, контракт считается недействительным и не подлежит оплате", — цитирует свой источник издание.