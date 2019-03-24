Магуайр проголосовал за Стерлинга как за Игрока Года

Защитник "Лестера" Харри Магуайр назвал своего партнера по сборной Англии Рахима Стерлинга лучшим игроком Премьер-Лиги в этом сезоне.

Свою великолепную форму, демонстрируемую за "Манчестер Сити", 24-летний Стерлинг перенес и в сборную, в минувшую пятницу отметившись хет-триком против Чехии.



Сейчас тот самый период, когда Ассоциация профессиональных игроков (PFA) рассылает свои бюллетени, чтобы определить лучших в завершающемся сезоне, и Магуайр отдал свой гол именно Рахиму.



"Думаю, он лучший игрок в Премьер-Лиге. Он забивает голы, создает голы, а играть против него — сущий кошмар. В прошлом году люди видели восхождение Рахима, но в этом сезоне он вывел свою игру на другой уровень".



"Ты не знаешь, кто станет чемпионом, и по этой причине сложно отдавать кому-либо свой голос, но я выбрал Рахима".



"Прекрасно, что наша сборная может на него рассчитывать. Мы должны заботиться о нем, пока он демонстрирует столь высокий уровень. Надеюсь, он продолжит забивать каждую неделю — особенно командам возле нас, но не нам самим!" — цитирует Магуайра Goal.