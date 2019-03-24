Магуайр проголосовал за Стерлинга как за Игрока Года

Рахим Стерлинг Защитник "Лестера" Харри Магуайр назвал своего партнера по сборной Англии Рахима Стерлинга лучшим игроком Премьер-Лиги в этом сезоне.

Свою великолепную форму, демонстрируемую за "Манчестер Сити", 24-летний Стерлинг перенес и в сборную, в минувшую пятницу отметившись хет-триком против Чехии.

Сейчас тот самый период, когда Ассоциация профессиональных игроков (PFA) рассылает свои бюллетени, чтобы определить лучших в завершающемся сезоне, и Магуайр отдал свой гол именно Рахиму.

"Думаю, он лучший игрок в Премьер-Лиге. Он забивает голы, создает голы, а играть против него — сущий кошмар. В прошлом году люди видели восхождение Рахима, но в этом сезоне он вывел свою игру на другой уровень".

"Ты не знаешь, кто станет чемпионом, и по этой причине сложно отдавать кому-либо свой голос, но я выбрал Рахима".

"Прекрасно, что наша сборная может на него рассчитывать. Мы должны заботиться о нем, пока он демонстрирует столь высокий уровень. Надеюсь, он продолжит забивать каждую неделю — особенно командам возле нас, но не нам самим!" — цитирует Магуайра Goal.


Метки PFA, Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 20:20

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  1. chr1s8rown 24.03.2019 21:36 # chr1s8rown
    Ван дейк лучший .

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  2. silva77 24.03.2019 20:42 # silva77
    Ну это уже известно давно, нету конкурентов, хотя игроки сити может между собой конкурирует Агуша например, а.. забыл есть этот наемник https://imgur.com/D9fEGhn.png из безтрофейников, бедные фанаты который 30 лет без трофея, Мне жаль вас((( Так.. фанаты этой выскочек односезонники типо считает что этот наемник https://imgur.com/D9fEGhn.png считается у них лучшим в мире Уахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахаха
    Действительно мне жаль вас скаузерята (потомки ирландцев шотландцев нидерландцев, они как у нас как кавказцы, англы их не считает англам) 30 лет без трофея ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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  3. alexomck 24.03.2019 20:38 # alexomck
    расист.

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  4. firmino9 24.03.2019 20:29 # firmino9
    Мы то знаем что Виргил будет игроком года.

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