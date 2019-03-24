Магуайр проголосовал за Стерлинга как за Игрока Года
Защитник "Лестера" Харри Магуайр назвал своего партнера по сборной Англии Рахима Стерлинга лучшим игроком Премьер-Лиги в этом сезоне.
Свою великолепную форму, демонстрируемую за "Манчестер Сити", 24-летний Стерлинг перенес и в сборную, в минувшую пятницу отметившись хет-триком против Чехии.
Сейчас тот самый период, когда Ассоциация профессиональных игроков (PFA) рассылает свои бюллетени, чтобы определить лучших в завершающемся сезоне, и Магуайр отдал свой гол именно Рахиму.
"Думаю, он лучший игрок в Премьер-Лиге. Он забивает голы, создает голы, а играть против него — сущий кошмар. В прошлом году люди видели восхождение Рахима, но в этом сезоне он вывел свою игру на другой уровень".
"Ты не знаешь, кто станет чемпионом, и по этой причине сложно отдавать кому-либо свой голос, но я выбрал Рахима".
"Прекрасно, что наша сборная может на него рассчитывать. Мы должны заботиться о нем, пока он демонстрирует столь высокий уровень. Надеюсь, он продолжит забивать каждую неделю — особенно командам возле нас, но не нам самим!" — цитирует Магуайра Goal.
24.03.2019 20:20
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Ван дейк лучший .
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Ну это уже известно давно, нету конкурентов, хотя игроки сити может между собой конкурирует Агуша например, а.. забыл есть этот наемник https://imgur.com/D9fEGhn.png из безтрофейников, бедные фанаты который 30 лет без трофея, Мне жаль вас((( Так.. фанаты этой выскочек односезонники типо считает что этот наемник https://imgur.com/D9fEGhn.png считается у них лучшим в мире Уахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахаха
Действительно мне жаль вас скаузерята (потомки ирландцев шотландцев нидерландцев, они как у нас как кавказцы, англы их не считает англам) 30 лет без трофея ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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расист.
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Мы то знаем что Виргил будет игроком года.
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