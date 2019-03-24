"Арсенал" поспорит с "Челси" за Бареллу

"Арсенал" вступил в борьбу с "Челси" за полузащитника "Кальяри" и сборной Италии Николо Бареллу.

Отпуская Сеска Фабрегаса в "Монако" в январе, главный тренер "синих" Маурицио Сарри настойчиво требовал приобрести ему другого игрока в центр поля.



В качестве своей цели Сарри тогда видел как раз Бареллу, однако "Челси" не смог договориться об условиях трансфера, а сам Николо, по слухам, не захотел становиться дублером Жоржиньо.



Оставив эти спекуляции позади, 22-летний Барелла продолжил прогрессировать стремительными темпами, а в минувшую субботу отметился своим дебютным голом за сборную Италии, огорчив финнов.



La Gazzetta dello Sport ожидает, что по окончании сезона "Челси" вернется за Бареллой, однако теперь в услугах талантливого полузащитника заинтересован и "Арсенал", которому нужна адекватная замена уезжающему в "Ювентус" Аарону Рэмси. Скауты "канониров" уже следят за Николо.



"Барелла ничуть не был близок к уходу в январе. Я не могу отрицать, что со стороны "Наполи" к нему существовал конкретный интерес. Кроме того, Маурицио Сарри хотел видеть его в "Челси". Что касается "Интера", это был только разговор, не более", — сообщил президент "Кальяри" Томмазо Гуллини.



Гуллини также добавил, что в данный момент оценивается Бареллу в 39-43 млн. фунтов, допустив, что к окончанию сезона Николо будет стоить дороже.