Фелан сообщил, что "Юнайтед" пока не принял решение насчет Сульшера

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заявил, что клуб до сих пор не принял решение в отношении Оле Гуннара Сульшера и его штаба.

Ранее в марте ходили слухи, что уже во время этого международного перерыва Сульшер заключит долгосрочный контракт с "красными дьяволами", хотя после двух поражений подряд эти разговоры заметно поутихли.



Фелан же уверен, что "Юнайтед" останется верен своему первоначальному плану и произведет назначение только после окончания сезона.



"В данный момент мы остаемся временно исполняющими обязанности. Никакого решения о постоянной роли нет".



"Чем я буду заниматься в следующем сезоне, зависит от ситуации в "Юнайтед". Ясность, вероятно, наступит уже в межсезонье", — сообщил Фелан Daily Star.