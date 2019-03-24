Фелан сообщил, что "Юнайтед" пока не принял решение насчет Сульшера
Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заявил, что клуб до сих пор не принял решение в отношении Оле Гуннара Сульшера и его штаба.
Ранее в марте ходили слухи, что уже во время этого международного перерыва Сульшер заключит долгосрочный контракт с "красными дьяволами", хотя после двух поражений подряд эти разговоры заметно поутихли.
Фелан же уверен, что "Юнайтед" останется верен своему первоначальному плану и произведет назначение только после окончания сезона.
"В данный момент мы остаемся временно исполняющими обязанности. Никакого решения о постоянной роли нет".
"Чем я буду заниматься в следующем сезоне, зависит от ситуации в "Юнайтед". Ясность, вероятно, наступит уже в межсезонье", — сообщил Фелан Daily Star.
24.03.2019 18:00
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Я в замешательстве. Я все время ждал и хотел назначения Почеттино, теперь 50/50 или Оле или почетино
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