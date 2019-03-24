Фелан сообщил, что "Юнайтед" пока не принял решение насчет Сульшера

Оле Гуннар Сульшер и Майк Фелан Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заявил, что клуб до сих пор не принял решение в отношении Оле Гуннара Сульшера и его штаба.

Ранее в марте ходили слухи, что уже во время этого международного перерыва Сульшер заключит долгосрочный контракт с "красными дьяволами", хотя после двух поражений подряд эти разговоры заметно поутихли.

Фелан же уверен, что "Юнайтед" останется верен своему первоначальному плану и произведет назначение только после окончания сезона.

"В данный момент мы остаемся временно исполняющими обязанности. Никакого решения о постоянной роли нет".

"Чем я буду заниматься в следующем сезоне, зависит от ситуации в "Юнайтед". Ясность, вероятно, наступит уже в межсезонье", — сообщил Фелан Daily Star.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 18:00

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  1. lambert757 24.03.2019 18:38 # lambert757
    Я в замешательстве. Я все время ждал и хотел назначения Почеттино, теперь 50/50 или Оле или почетино

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