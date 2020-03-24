Каррагер считает "Сити" большим фаворитом чемпионской гонки

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал "Манчестер Сити" большим фаворитом чемпионской гонки Премьер-Лиги.

На международный перерыв "красные" ушли с двумя очками преимущества во главе таблицы, однако "Манчестер Сити" сыграл на матч меньше. Каррагер уверен, что обе команды еще будут оступаться, однако шансы "горожан" расценивает выше.



"Это будет очень упорная борьба. "Сити" владеет инициативой. Я по-прежнему считаю "Сити" большим фаворитом, потому что они уже были в подобном положении, и по потерянным очкам они лидеры".



"Однако и "Ливерпуль" находится в достойном положении. Настоящий финишный спурт начнется, как только команды вернулся с международного перерыва. Остается семь матчей, и это будет захватывающе".



"Будут ли кочки у них на пути? Надеюсь, несколько встретятся "Сити". Думаю, обе команды будут терять очки, и я ожидаю, что интрига сохранится до самого конца. Это будет отличная концовка сезона, очень захватывающая".



"У нас давненько не было такой концовки, и замечательно, что "Ливерпуль" в этом участвует. "Ливерпуль" вызывает восхищение своей игрой не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов. Нужно отдать должное тренеру и игрокам, которые приложили усилия, чтобы находиться в таком отличном положении", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.