Адам Джонсон собирается стать футбольным агентом

Вышедший из тюрьмы вингер Адам Джонсон собирается вернуться в футбол, но в качестве агента, а не игрока.

Ранее на текущей неделе, отсидев только половину из своего шестилетнего срока за совращение несовершеннолетней, Джонсон вышел на свободу. Дабы избежать неприятной встречи с папарацци, Адам был выпущен из тюрьмы посреди ночи и на черном фургоне со своим отцом за рулем доставлен домой.



Как сообщает The Sun, экс-вингер "Сандерленда", "Манчестер Сити" и сборной Англии уверен, что общественность не позволит ему возобновить игровую карьеру на родине, а уезжать за рубеж не хочет сам Джонсон.



Кроме того, грядущим летом Адаму, на пике карьеры зарабатывавшему 60 тысяч фунтов в неделю, исполнится уже 32 года, и в таком возрасте очень сложно возвращаться на профессиональный уровень.



Тем не менее, Джонсон хочет сохранить свою связь с игрой и собирается стать футбольным агентом. Адам надеется зарабатывать 3-10% от стоимости контрактов, которые будут подписывать его клиенты.



Несмотря на воинственный настрой общественности, Джонсон сохранил хорошие отношения со многими игроками с Северо-Востока, включая голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, ранее также выступавшего за "Сандерленд".



"Он понимает, что сможет сосредоточиться на этом занятии, как только шумиха уляжется. Он сам подписывал контракты и обладает познаниями в игре, поэтому надеется, что бывшие партнеры по команде и друзья помогут ему начать".



"Он отчаянно хочет начать новое дело. У него миллионы в банке, но он опасается, что однажды сопьется, если не займется делом, которое будет приносить ему деньги и удовлетворение", — цитирует свой источник издание.