"Арсенал" договаривается о сотрудничестве с "Вердером"

Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер намекнул, что его клуб может установить партнерские отношения с немецким "Вердером".



В последнее время Бундеслига стала очень популярным направлением для английской молодежи, которая не всегда получает свои шансы в Премьер-Лиге.



Даже сами "канониры", лишь в январе отправили свое юное дарование Эмиля Смит-Роу за практикой в "РБ Лейпциг".



На этой неделе Мертезакер прибыл в Бремен, чтобы провести переговоры с техническим директором своего бывшего клуба "Вердера" Томасом Шаафом. Пер не исключает, что вскоре у "Арсенала" появится здесь стратегический партнер.



У "Вердера" очень хорошая система по работе с молодежью, а Томас Шааф — тот, кто умеет организовывать подобного рода системы. Я разговаривал с ним и думаю, мы моем что-нибудь предпринять вместе", — сообщил Мертезакер Bild.