Джеррард: "Буду счастливейшим человеком в мире, если "Ливерпуль" выиграет титул"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что почувствует себя "счастливейшим человеком в мире", если его бывший клуб "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

За свои 17 лет в мерсисайдском клубе Джеррард так и не получил медаль Премьер-Лиги — особенно близок к заветной цели Стивен был в сезоне 2013/14, но в решающий момент "Ливерпуль" и сам Стивен запнулись.



Благодаря собственному опыту Джеррард понимает, что прямо сейчас чувствует команда Юргена Клоппа. После своего победного гола в матче легенд "Ливерпуля" и "Милана" накануне (3:2) Стивен пожелал удачи "красным" в походе за титулом.



"Поверьте мне, я тоже ощущаю это давление. Это где-то в глубине моего разума. Естественно, я целиком сосредоточен на "Рейнджерс", но одним глазом я слежу за тем, что происходит на "Энфилде".



"Я просто надеюсь, что парни смогут пересечь эту черту, потому что тогда я буду счастливейшим человеком в мире", — цитирует Джеррарда Daily Mail.