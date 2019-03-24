Джеррард: "Буду счастливейшим человеком в мире, если "Ливерпуль" выиграет титул"
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что почувствует себя "счастливейшим человеком в мире", если его бывший клуб "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
За свои 17 лет в мерсисайдском клубе Джеррард так и не получил медаль Премьер-Лиги — особенно близок к заветной цели Стивен был в сезоне 2013/14, но в решающий момент "Ливерпуль" и сам Стивен запнулись.
Благодаря собственному опыту Джеррард понимает, что прямо сейчас чувствует команда Юргена Клоппа. После своего победного гола в матче легенд "Ливерпуля" и "Милана" накануне (3:2) Стивен пожелал удачи "красным" в походе за титулом.
"Поверьте мне, я тоже ощущаю это давление. Это где-то в глубине моего разума. Естественно, я целиком сосредоточен на "Рейнджерс", но одним глазом я слежу за тем, что происходит на "Энфилде".
"Я просто надеюсь, что парни смогут пересечь эту черту, потому что тогда я буду счастливейшим человеком в мире", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
24.03.2019 14:00
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это боль и разочарование, когда Джи без трофея апл, просто жаль пацана, а какие то саляхи могут стать чемпионами
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уахаххахааххахахаххххахахахахахаххахахахахахаххахахахахааххахахахахахахахахахахахахахахахахах
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