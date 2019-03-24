Джеррард: "Буду счастливейшим человеком в мире, если "Ливерпуль" выиграет титул"

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард заявил, что почувствует себя "счастливейшим человеком в мире", если его бывший клуб "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

За свои 17 лет в мерсисайдском клубе Джеррард так и не получил медаль Премьер-Лиги — особенно близок к заветной цели Стивен был в сезоне 2013/14, но в решающий момент "Ливерпуль" и сам Стивен запнулись.

Благодаря собственному опыту Джеррард понимает, что прямо сейчас чувствует команда Юргена Клоппа. После своего победного гола в матче легенд "Ливерпуля" и "Милана" накануне (3:2) Стивен пожелал удачи "красным" в походе за титулом.

"Поверьте мне, я тоже ощущаю это давление. Это где-то в глубине моего разума. Естественно, я целиком сосредоточен на "Рейнджерс", но одним глазом я слежу за тем, что происходит на "Энфилде".

"Я просто надеюсь, что парни смогут пересечь эту черту, потому что тогда я буду счастливейшим человеком в мире", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Джеррард, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 14:00

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  1. mancunia-planet 24.03.2019 14:44 # mancunia-planet
    это боль и разочарование, когда Джи без трофея апл, просто жаль пацана, а какие то саляхи могут стать чемпионами

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  2. slash-lfc 24.03.2019 14:29 # slash-lfc
    Блять...

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  3. silva77 24.03.2019 14:26 # silva77
    уахаххахааххахахаххххахахахахахаххахахахахахаххахахахахааххахахахахахахахахахахахахахахахахах

    Сити не считает Лузерпуль претендентами на титул, вообще кто такой Лузерпуль?
    30 лет без трофея, кто они? что они делает Премьер Лиге?

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  4. redman31 24.03.2019 14:19 # redman31
    Стоило Ба слегка растянуть ошейник...

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