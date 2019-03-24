Саутгейт объяснил, почему не вызывает Грилиша в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш должен выступать в Премьер-Лиге, чтобы претендовать на вызов в национальную команду.

Как и недавно полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, еще в 2015 году Грилиш решил связать свою международную карьеру с Англией, а не Ирландией.



Однако пока Джек может похвастать лишь выступлениями за молодежную сборную Англии U-21 — в которую он больше не проходит в силу возраста. Звать 23-летнего Грилиша в первую сборную Саутгейт не спешит, и тому есть причина.



"Джек короткое время работал у меня в молодежной сборной. Мне всегда сложно оставлять его за бортом, потому что мы можем видеть его мастерство. Однако когда ты проявляешь себя против соперников другого уровня, это является плохим индикатором того, насколько ты можешь быть хорош на более высоком уровне".



"Если мы говорим про Каллума (Хадсон-Одои), то он играет на уровне Лиги Европы, Премьер-Лиге, и в этом большая разница".



"Я не собираюсь говорить, что мы никогда не вызовем игрока из Чемпионшипа, потому что это может случиться, но на уровне Чемпионшипа гораздо сложнее распознать твой истинный уровень. Ты видишь лишь некоторые аспекты игры, но не другие. Порой ты не видишь физическую готовность и тактическую дисциплину игрока".



"В Премьер-Лиге другой уровень, там играют на других скоростях. Мы все знаем про Джека, и мы следим за ним. Однако мы не видим тех заключительных деталей, которые нам нужны. Я сам бывший игрок "Астон Виллы", поэтому надеюсь, это упущение будет скоро исправлено", — цитирует Саутгейта The Telegraph.