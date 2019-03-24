"Юнайтед" нацелился на Бена Годфри
"Мачестер Юнайтед" надеется приобрести центрального защитника "Норвича" Бена Годфри за 10 миллионов фунтов.
Как сообщает Daily Mail, в пошлый уикенд скауты "красных дьяволов" побывали на матче против "Ротерхэма", в котором "Норвич" одержал победу со счетом 1:2 и остался единоличным лидером Чемпионшпа.
Скауты "Юнайтед" специально приехали, чтобы понаблюдать за 21-летним Годфри, который в этом сезоне Чемпионшипа провел уже 23 матча, забив три гола и отдав две результативных передачи.
Бен лишь в прошлом году заключил с "канарейками" контракт на пять лет, однако "Юнайтед" надеется переманить талантливого англичанина по адекватной цене, предложив Годфри возможность развиваться на самом высоком уровне.
24.03.2019 12:00
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