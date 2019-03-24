"Юнайтед" нацелился на Бена Годфри

Бен Годфри "Мачестер Юнайтед" надеется приобрести центрального защитника "Норвича" Бена Годфри за 10 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, в пошлый уикенд скауты "красных дьяволов" побывали на матче против "Ротерхэма", в котором "Норвич" одержал победу со счетом 1:2 и остался единоличным лидером Чемпионшпа.

Скауты "Юнайтед" специально приехали, чтобы понаблюдать за 21-летним Годфри, который в этом сезоне Чемпионшипа провел уже 23 матча, забив три гола и отдав две результативных передачи.

Бен лишь в прошлом году заключил с "канарейками" контракт на пять лет, однако "Юнайтед" надеется переманить талантливого англичанина по адекватной цене, предложив Годфри возможность развиваться на самом высоком уровне.


Метки Годфри, Манчестер Юнайтед, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 12:00

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