Журналисты провели эксперимент на кокаин в матче Англия — Чехия
После победы сборной Англии над Чехией со счетом 5:0 на стадионе "Уэмбли" было найдено устрашающее количество следов наркотиков.
Напомним, в минувшую пятницу команда Гарета Саутгейта стартовала в отборе к Евро-2020, одержав крупную победу и порадовав почти 90 тысяч пришедших на стадион зрителей отличной игрой.
Этот матч The Telegraph использовало, чтобы провести своего рода эксперимент. Журналисты издания, вооружившись специальными инструментами, обследовали туалетные кабинки на предмет употребления кокаина.
Журналисты проверили около 20 кабинок в различных зонах стадиона — причем до матча и после матча. Результаты оказались шокирующими, потому что в половине кабинок были обнаружены следы наркотика, относящегося в Британии к классу A.
Эти результаты издание называет "тревожными" — особенно в свете того, что перед игрой болельщиков специально предупреждали о дополнительных проверках безопасности при проходе на стадион.
24.03.2019 11:00
Просмотров: 1564
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
интересно, когда это футболисты нашли время чтобы в общественные толчки сходить
(ответить)
А что плохого? Вы пздц дауны.
(ответить)
Люди настолько стали чёрствые, что даже такая ужасная новость стала восприниматься в порядке вещей
Интернет зло
(ответить)
Да кокс уже везде, на всех подобных массовых мероприятих, не говорю про концерты и тд. Все нюхают либо курят траву
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий