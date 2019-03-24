Журналисты провели эксперимент на кокаин в матче Англия — Чехия

После победы сборной Англии над Чехией со счетом 5:0 на стадионе "Уэмбли" было найдено устрашающее количество следов наркотиков.

Напомним, в минувшую пятницу команда Гарета Саутгейта стартовала в отборе к Евро-2020, одержав крупную победу и порадовав почти 90 тысяч пришедших на стадион зрителей отличной игрой.



Этот матч The Telegraph использовало, чтобы провести своего рода эксперимент. Журналисты издания, вооружившись специальными инструментами, обследовали туалетные кабинки на предмет употребления кокаина.



Журналисты проверили около 20 кабинок в различных зонах стадиона — причем до матча и после матча. Результаты оказались шокирующими, потому что в половине кабинок были обнаружены следы наркотика, относящегося в Британии к классу A.



Эти результаты издание называет "тревожными" — особенно в свете того, что перед игрой болельщиков специально предупреждали о дополнительных проверках безопасности при проходе на стадион.