"Юнайтед" вступил в борьбу за Хадсон-Одои

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в восходящей звезде "Челси" Каллуме Хадсон-Одои.

В минувшую пятницу 18-летний Хадсон-Одои продолжил укреплять свою репутацию одного из ярчайших молодых талантов страны, дебютировав за сборную Англии в победном матче против Чехии (5:0).



При этом в своем клубе Каллум все так же не пользуется особым доверием главного тренера Маурицио Сарри — Хадсон-Одои до сих пор ждет своего первого старта за карьеру в рамках Премьер-Лиги.



По информации Daily Mail, из-за этой ситуации Хадсон-Одои ничуть не приблизился к продлению своего контракта, истекающего летом 2020, и по окончании сезона может вновь задуматься о смене клуба, не сумев вырваться из "Челси" в "Баварию" в январе.



Однако на сей раз "Бавария" будет не единственным претендентом на юниора. Заполучить Каллума также хотят дортмундская "Боруссия", Ливерпуль" — а теперь еще и "Юнайтед", который решил сделать ставку на молодых талантов, нежели состоявшихся звезд, подыскивая усиление на следующий сезон.