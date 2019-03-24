Хююпя: "Чемпион определится в последнем туре"

Бывший капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя уверен, что судьба чемпионского титула Премьер-Лиги определится только в заключительный день сезона.

В данный момент "красные" охотятся за своим первым чемпионским титулом за 29 последних лет. "Ливерпуль" на два очка опережает "Манчестер Сити", но сыграл на матч больше.



Хююпя, который за 10 лет на "Энфилде" завоевал 10 трофеев, всячески желает успехов мерсисийдскому клубу и готовится к захватывающей развязке.



"Это будет захватывающая концовка сезона. Я не думаю, что "Сити" потеряет много очков, поэтому и мы не можем позволить себе терять много очков. Думаю, борьба пойдет до последнего тура".



"Это будет отличная борьба до самого конца, и я надеюсь, мы сможем стать чемпионами в этом году", — сообщил Хююпя Sky Sports.