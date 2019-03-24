МЮ может потратить 250 миллионов фунтов на трех талантов из Португалии

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" может потратить 250 миллионов фунтов на восходящих звезд из Португалии.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже неоднократно говорил, что обсуждал трансферные планы клуба на лето с исполнительным директором Эдом Вудвордом, несмотря на свой краткосрочный контракт.



Издание Daily Mirror уверено, что грядущим летом "Юнайтед" отдать предпочтение молодым талантам, чем будет охотиться за игроками с опытом и в возрасте.



Под критерий молодых талантов идеально подходят 19-летний Жоау Фелиш с 21-летним Рубеном Диашем из "Бенфики" и 23-летний Бруну Фернандеш из "Спортинга".



Нападающий Фелиш имеет отступные по контракту в 105 млн. фунтов. стоимость выкупа полузащитника Фернандеша составляет 95 млн. фунтов, тогда как Диаш оценивается в 50 млн. фунтов.



Среди претендентов на этих игроков также значатся "Манчестер Сити", "Ювентус", "Барселона" и "Реал", поэтому заполучить всех троих "Юнайтед" будет очень непросто.