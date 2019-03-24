Азар отрицает, что согласовал контракт с "Реалом"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар опроверг слухи о том, что он уже согласовал условия роскошного контракта с "Реалом" на пять лет.
После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" слухи, сватающие Азара на "Сантьяго Бернабеу", вспыхнули с небывалой прежде силой. Частично в этом виноват сам Эден, напомнивший о том, что француз является для него идолом с детства.
Как сообщает Sky Sports, ранее в марте "Реал" уже оформил свой интерес к Азару в конкретное предложение, выразив готовность заплатить 60 миллионов фунтов за Эдена. Однако "Челси" ответил отказом.
А на днях в испанской прессе появилась информация, что Азар уже лично поговорил с Зиданом о своей роли в "Реале", после чего согласовал с испанским грандом контракт с зарплатой в 270 тыс. фунтов в неделю.
Однако в преддверии матча сборной Бельгии против Кипра в рамках отбора к Евро-2020 28-летний Азар призвал не верить испанским газетам.
"В этих историях нет никакой правды. Я сосредоточен на завтрашнем матче с Кипром. Это все, о чем я думаю", — цитирует Азара Sky Sports.
Добавим, что контракт Азара с "Челси" истекает уже в следующем году. Недавно "синие" были наказаны ФИФА трансферным запретом на два окна, и это обстоятельство видится помехой к продаже Эдена.
24.03.2019 06:00
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Сегодня снгшное эль-классико
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здорова, хуйюпии
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270 в неделю это роскошно?
Хуясе
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Петтис крут)
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