Азар отрицает, что согласовал контракт с "Реалом"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар опроверг слухи о том, что он уже согласовал условия роскошного контракта с "Реалом" на пять лет.

После возвращения Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала" слухи, сватающие Азара на "Сантьяго Бернабеу", вспыхнули с небывалой прежде силой. Частично в этом виноват сам Эден, напомнивший о том, что француз является для него идолом с детства.

Как сообщает Sky Sports, ранее в марте "Реал" уже оформил свой интерес к Азару в конкретное предложение, выразив готовность заплатить 60 миллионов фунтов за Эдена. Однако "Челси" ответил отказом.

А на днях в испанской прессе появилась информация, что Азар уже лично поговорил с Зиданом о своей роли в "Реале", после чего согласовал с испанским грандом контракт с зарплатой в 270 тыс. фунтов в неделю.

Однако в преддверии матча сборной Бельгии против Кипра в рамках отбора к Евро-2020 28-летний Азар призвал не верить испанским газетам.

"В этих историях нет никакой правды. Я сосредоточен на завтрашнем матче с Кипром. Это все, о чем я думаю", — цитирует Азара Sky Sports.

Добавим, что контракт Азара с "Челси" истекает уже в следующем году. Недавно "синие" были наказаны ФИФА трансферным запретом на два окна, и это обстоятельство видится помехой к продаже Эдена.


Метки Азар, Реал, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2019 06:00

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  1. januzaj00 24.03.2019 08:08 # januzaj00
    Сегодня снгшное эль-классико

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  2. hammersmith 24.03.2019 08:04 # hammersmith
    здорова, хуйюпии

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  3. chelsea-69 24.03.2019 07:05 # chelsea-69
    270 в неделю это роскошно?
    Хуясе

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  4. kos9k 24.03.2019 06:01 # kos9k
    Петтис крут)

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