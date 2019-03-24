"Арсенал" интересуется Вальтером Каннеманном

"Арсенал" проявляет интерес к центральному защитнику "Гремио" и сборной Аргентины Вальтеру Каннеманну.

Сменив Арсена Венгера на посту главного тренера "канониров" прошлым летом, Унаи Эмери пока не удалось толком наладить игру команды в защите. Центр обороны все так же остается одним из наиболее уязвимых мест "Арсенала".



Покупка центрального защитника видится одним из приоритетов для Эмери на грядущее лето, учитывая неясные перспективы Шкодрана Мустафи с Лораном Косьелни и тяжелую травму Роба Холдинга.



По информации Daily Mail, целью для "Арсенала" может стать 28-летний Каннеманн, который в этом сезоне демонстрирует великолепную игру, благодаря чему застолбил место в национальной команде и обратил на себя внимание ряда европейских клубов.



В услугах аргентинца немецкого происхождения также заинтересованы некоторые другие представители Премьер-Лиги и "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне ранее успел поработать с Вальтером в "Сан-Лоренцо".



Привлекательность Каннеманна повышает тот факт, что его контракт предусматривает фиксированные отступные в 17 миллионов фунтов.