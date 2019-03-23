"Сити" не удалось купить Шкриниара прошлым летом

Агент защитника "Интера" Милана Шкриниара признался, что "Манчестер Сити" не удалось приобрести его клиента прошлым летом.

Как известно, Шкриниара связывают с переездом в Манчестер — причем не только в "Сити", но в "Юнайтед" — уже несколько трансферных окон, и грядущее лето едва ли будет исключением.



Что касается "горожан", то их интерес к 24-летнему словаку является неподдельным. По словам агента Митала Халиса, перед стартом этого сезона "Сити" был готов заплатить за Милана 46 миллионов фунтов.



"Интер заплатил "Сампдории" 28 миллионов евро (24 млн. фунтов) за Шкриниара, а спустя шесть месяцев "Манчестер Сити" явился с предложением в 55 миллионов евро (46 млн. фунтов)".



"Теперь он стоит около 100 миллионов евро (87 млн. фунтов). Уверенно можно сказать, что любая сделка буде сложной из-за вмешательства посредников", — сообщил Халис AS.