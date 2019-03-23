"Челси" мог бы вернуть Торгана Азара, если бы не трансферный запрет

У "Челси" действительно есть опция по обратному выкупу полузащитника менхегладбахской "Боруссии" Торгана Азара, однако воспользоваться этой опцией будет проблематично.

Как известно, сейчас над "синими" нависла реальная угроза лишиться Эдена Азара, который приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту и мыслями, судя по всему, уже в "Реале".



На то, чтобы заменить Эдена, мог бы претендовать его младший брат Торган, который числился в системе "Челси" с 2012 по 2015 год, но затем был продан в Менхенгладбах за 5.9 миллионов фунтов.



Азар-младший очень ярко проводит этот сезон, и в прессе не утихают слухи, что "Челси" может его вернуть. По информации Bild, у "синих" действительно есть опция обратного выкупа Торгана, причем ее срок истекает грядущим летом.



Однако в данный момент "Челси" находится под трансферным запретом ФИФА на два окна. Если апелляция в Спортивный арбитражный суд не сработает, "синие" просто не будут иметь возможности вернуть 25-летнего бельгийца.