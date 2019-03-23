Коутиньо доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов

"Барселона" сообщила "Манчестер Юнайтед" и другим заинтересованным клубам о своей готовности продать полузащитника Филиппе Коутиньо за 90 миллионов фунтов.

Напомним, Коутиньо присоединился к каталонскому клубу лишь в январе 2018 по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов, и фактически "Ливерпуль" получил за свою звезду только 105 млн. фунтов.



Филиппе стал самым дорогим приобретением в истории "Барселоны", однако оправдать надежды, которые на него возлагали, не сумел. В этом сезоне Коутиньо не всегда проходит в стартовый состав и регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.



Изданию ESPN от близкого к чемпионам Ла Лиги источника стало известно, что на "Ноу Камп" готовы отказаться от 26-летнего игрока сборной Бразилии. По Коутиньо пока нет предложений о покупке, но есть определенный интерес.



"Барселона" уже сообщила заинтересованным сторонам, среди которых значатся "Юнайтед" и "Челси", что Коутиньо доступен для трансфера за 90 млн. фунтов, несмотря на то, что сам Филиппе еще не потерял надежд заиграть в клубе своей мечты.



Наиболее реальным претендентом на Коутиньо, конечно, выглядит "Юнайтед", поскольку "Челси" оказался под трансферным запретом на два окна, а недавно ФИФА отвергла просьбу "синих" приостановить санкции на время рассмотрения апелляции.



"На данный момент у "Барселоны" нет официальных предложений, но кое-кто уже обозначил свой интерес к игроку. Ключевые люди, которые прямым или непрямым образом связаны с различными клубами, внимательно следят за ситуацией", — сообщил источник из "Барсы".