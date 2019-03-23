Коутиньо доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов
"Барселона" сообщила "Манчестер Юнайтед" и другим заинтересованным клубам о своей готовности продать полузащитника Филиппе Коутиньо за 90 миллионов фунтов.
Напомним, Коутиньо присоединился к каталонскому клубу лишь в январе 2018 по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов, и фактически "Ливерпуль" получил за свою звезду только 105 млн. фунтов.
Филиппе стал самым дорогим приобретением в истории "Барселоны", однако оправдать надежды, которые на него возлагали, не сумел. В этом сезоне Коутиньо не всегда проходит в стартовый состав и регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.
Изданию ESPN от близкого к чемпионам Ла Лиги источника стало известно, что на "Ноу Камп" готовы отказаться от 26-летнего игрока сборной Бразилии. По Коутиньо пока нет предложений о покупке, но есть определенный интерес.
"Барселона" уже сообщила заинтересованным сторонам, среди которых значатся "Юнайтед" и "Челси", что Коутиньо доступен для трансфера за 90 млн. фунтов, несмотря на то, что сам Филиппе еще не потерял надежд заиграть в клубе своей мечты.
Наиболее реальным претендентом на Коутиньо, конечно, выглядит "Юнайтед", поскольку "Челси" оказался под трансферным запретом на два окна, а недавно ФИФА отвергла просьбу "синих" приостановить санкции на время рассмотрения апелляции.
"На данный момент у "Барселоны" нет официальных предложений, но кое-кто уже обозначил свой интерес к игроку. Ключевые люди, которые прямым или непрямым образом связаны с различными клубами, внимательно следят за ситуацией", — сообщил источник из "Барсы".
23.03.2019 20:35
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Последние комментарии:
Так и надо Крысиньо. Хотел играть в клубе своей мечты? Поиграл и наигрался кек так, что был освистан фанатами Путы. В муму за 90 его вместо Санчеса.
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Случайно не М.Ссари тренил Милан в 2005?
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сущие копейки. Изи для МЮ. Более изи только минетик от мамки el-pidoro
Источник: http://fapl.ru/posts/69608/?c=1
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помог прикупить ВВД и Алиссона. Легенда
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Помню как Коутиньо колбасным перед уходом из портовой помойки член в попу присунул. Но оказалось, что в попе ливерных уже был член Суареса, так что двойной анальчик колбаска испытывала уже, для нее это не новость, опыт имеется. А следующий двойной анальчик ждет бестрофейников после вылета от Барсы в ЛЧ и просраного титула АПЛ. Скриньте.
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Усеют же дважды объебаться налегке и вскукарекнуть на фапле, сидя на хую, об этом.
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усыпите борисовскую псину
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УЕФА не будет наказывать «ПСЖ» по итогам инцидента перед матчем женской Лиги чемпионов против «Челси».
Перед игрой лондонская полиция задержала болельщиков парижской команды, при досмотре в их автобусе нашли ножи и кастеты, а у одного из французов при себе был сильнодействующий наркотик.
«ПСЖ» выступил с заявлением в защиту своих болельщиков и обвинил «Челси» и лондонскую полицию в неподобающих действиях.
Менеджер «Челси» Эмма Хэйс не считает, что инцидент приведет к тому, что английский клуб будет рекомендовать болельщикам отказаться от посещения ответного матча.
«Я ожидаю, что организаторы позаботятся о том, чтобы наши болельщики были в безопасности. Не думаю, что мы должны кого-то отговаривать ехать. В то же время мы должны помнить, что женский футбол прогрессирует. Становится больше болельщиков и необходим такой же уровень контроля. В конечном счете, нужно вести себя правильно, будь то наши фанаты или их фанаты, и сегодня полиция поступила правильно», – сказала Хэйс.
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Средний игрок уровнем немного выше Виллиана, не нужен.
(ответить)
Как же Санчез подрывает лемарса, просто налегке
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Прямая кишка sanchezza доступна для трансфера в нее хуя.
Бесплатно.
Круглосуточно.
La oferta
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Да пох куда лишь бы побыстрее - там с его продажи 20% Литрпулю полагается.
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а мог бы стать победилем апл и лч
а стал шлюхой
это все из за баб
100% аме хотел греть свои булки в тепле
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Товарищеский матч
Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0)
Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2).
"Ливерпуль", стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
"Милан", стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
В ЛФК этого топаря
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Ливерпулю в некоторых матчах не хватает его. Но спасибо нам не нужен. В псж его. Если в Мю перейдёт, у меня бомбанет.
P.S. Спасибо за Вандейка и Алиссона
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сущие копейки. Изи для МЮ. Более изи только минетик от мамки el-pidoro
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если перейдет в апл
обосрёться как торрес
после лфк только на покой уходят
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