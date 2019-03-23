Коутиньо доступен для трансфера за 90 миллионов фунтов

Филиппе Коутиньо "Барселона" сообщила "Манчестер Юнайтед" и другим заинтересованным клубам о своей готовности продать полузащитника Филиппе Коутиньо за 90 миллионов фунтов.

Напомним, Коутиньо присоединился к каталонскому клубу лишь в январе 2018 по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, хотя часть этой суммы была предусмотрена в виде бонусов, и фактически "Ливерпуль" получил за свою звезду только 105 млн. фунтов.

Филиппе стал самым дорогим приобретением в истории "Барселоны", однако оправдать надежды, которые на него возлагали, не сумел. В этом сезоне Коутиньо не всегда проходит в стартовый состав и регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и прессы.

Изданию ESPN от близкого к чемпионам Ла Лиги источника стало известно, что на "Ноу Камп" готовы отказаться от 26-летнего игрока сборной Бразилии. По Коутиньо пока нет предложений о покупке, но есть определенный интерес.

"Барселона" уже сообщила заинтересованным сторонам, среди которых значатся "Юнайтед" и "Челси", что Коутиньо доступен для трансфера за 90 млн. фунтов, несмотря на то, что сам Филиппе еще не потерял надежд заиграть в клубе своей мечты.

Наиболее реальным претендентом на Коутиньо, конечно, выглядит "Юнайтед", поскольку "Челси" оказался под трансферным запретом на два окна, а недавно ФИФА отвергла просьбу "синих" приостановить санкции на время рассмотрения апелляции.

"На данный момент у "Барселоны" нет официальных предложений, но кое-кто уже обозначил свой интерес к игроку. Ключевые люди, которые прямым или непрямым образом связаны с различными клубами, внимательно следят за ситуацией", — сообщил источник из "Барсы".


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 20:35

Количество просмотров Просмотров: 969

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 23.03.2019 21:14 # slash-lfc
    Так и надо Крысиньо. Хотел играть в клубе своей мечты? Поиграл и наигрался кек так, что был освистан фанатами Путы. В муму за 90 его вместо Санчеса.

    (ответить)

  2. chelsea-69 23.03.2019 21:11 # chelsea-69
    Случайно не М.Ссари тренил Милан в 2005?

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 23.03.2019 21:10 # lexa-arsenal
    сущие копейки. Изи для МЮ. Более изи только минетик от мамки el-pidoro

    Источник: http://fapl.ru/posts/69608/?c=1

    (ответить)

  4. spartan 23.03.2019 21:08 # spartan
    помог прикупить ВВД и Алиссона. Легенда

    (ответить)

  5. leon-britton 23.03.2019 21:07 # leon-britton
    Помню как Коутиньо колбасным перед уходом из портовой помойки член в попу присунул. Но оказалось, что в попе ливерных уже был член Суареса, так что двойной анальчик колбаска испытывала уже, для нее это не новость, опыт имеется. А следующий двойной анальчик ждет бестрофейников после вылета от Барсы в ЛЧ и просраного титула АПЛ. Скриньте.

    (ответить)

  6. el-tirador 23.03.2019 21:01 # el-tirador
    Усеют же дважды объебаться налегке и вскукарекнуть на фапле, сидя на хую, об этом.

    (ответить)

  7. narcot 23.03.2019 20:58 # narcot
    усыпите борисовскую псину

    (ответить)

  8. chelsea-69 23.03.2019 20:58 # chelsea-69
    УЕФА не будет наказывать «ПСЖ» по итогам инцидента перед матчем женской Лиги чемпионов против «Челси».

    Перед игрой лондонская полиция задержала болельщиков парижской команды, при досмотре в их автобусе нашли ножи и кастеты, а у одного из французов при себе был сильнодействующий наркотик.

    «ПСЖ» выступил с заявлением в защиту своих болельщиков и обвинил «Челси» и лондонскую полицию в неподобающих действиях.

    Менеджер «Челси» Эмма Хэйс не считает, что инцидент приведет к тому, что английский клуб будет рекомендовать болельщикам отказаться от посещения ответного матча.

    «Я ожидаю, что организаторы позаботятся о том, чтобы наши болельщики были в безопасности. Не думаю, что мы должны кого-то отговаривать ехать. В то же время мы должны помнить, что женский футбол прогрессирует. Становится больше болельщиков и необходим такой же уровень контроля. В конечном счете, нужно вести себя правильно, будь то наши фанаты или их фанаты, и сегодня полиция поступила правильно», – сказала Хэйс.

    (ответить)

  9. role-playin 23.03.2019 20:58 # role-playin
    Средний игрок уровнем немного выше Виллиана, не нужен.

    (ответить)

  10. lexa-arsenal 23.03.2019 20:58 # lexa-arsenal
    Как же Санчез подрывает лемарса, просто налегке

    (ответить)

  11. el-tirador 23.03.2019 20:56 # el-tirador
    Прямая кишка sanchezza доступна для трансфера в нее хуя.
    Бесплатно.
    Круглосуточно.

    La oferta

    (ответить)

  12. kipeloff69 23.03.2019 20:55 # kipeloff69
    Да пох куда лишь бы побыстрее - там с его продажи 20% Литрпулю полагается.

    (ответить)

  13. blackdreamer 23.03.2019 20:55 # blackdreamer
    а мог бы стать победилем апл и лч
    а стал шлюхой
    это все из за баб
    100% аме хотел греть свои булки в тепле

    (ответить)

  14. chelsea-69 23.03.2019 20:52 # chelsea-69
    Товарищеский матч

    Легенды "Ливерпуля" - Легенды "Милана" - 3:2 (1:0)

    Голы: Фаулер, 25 (1:0). Сиссе, 51 (2:0). Пирло, 61 (2:1). Панкаро, 78 (2:2). Джеррард, 80 (3:2).

    "Ливерпуль", стартовый состав: Дудек, Г. Джонсон, Каррагер, Хююпия, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кайт, Фаулер.

    На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Дж. Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.

    "Милан", стартовый состав: Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержинью, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.

    На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.

    В ЛФК этого топаря

    (ответить)

  15. firmino9 23.03.2019 20:48 # firmino9
    Ливерпулю в некоторых матчах не хватает его. Но спасибо нам не нужен. В псж его. Если в Мю перейдёт, у меня бомбанет.
    P.S. Спасибо за Вандейка и Алиссона

    (ответить)

  16. sanchezz 23.03.2019 20:47 # sanchezz
    сущие копейки. Изи для МЮ. Более изи только минетик от мамки el-pidoro

    (ответить)

  17. blackdreamer 23.03.2019 20:41 # blackdreamer
    если перейдет в апл
    обосрёться как торрес
    после лфк только на покой уходят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: