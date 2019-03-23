Моуриньо раскритиковал бестрофейных тренеров

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал своих коллег вроде Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино, которые вызывают восхищение у людей своей тренерской философией, но не выигрывают трофеев.

В заключительный период работы с "Юнайтед" Моуриньо подвергался жесточайшей критике, однако это не отменяет того факта, что за свою карьеру он выиграл 25 трофеев.



При этом Клопп в "Ливерпуле" и Почеттино в "Тоттенхэме" до сих пор остаются с пустыми руками, но продолжают получать хорошую прессу, и такой контраст вызывает недоумение у Моуриньо.



"Я выигрывал трофеи везде, где работал, и я не могу изменить то, что по духу я победитель".



"Некоторым же тренерам нравится продвигать идею философии, но ты должен это делать лишь после того, как будешь побеждать. Если ты ничего не выигрываешь, то в чем смысл?"



"На мой взгляд, твоя команда играет хорошо тогда, когда побеждает. Мне не нравятся эти противоречия, которые есть в футболе в наши дни", — сообщил Моуриньо beIN Sports.