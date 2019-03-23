Моуриньо раскритиковал бестрофейных тренеров

Жозе Моуриньо и Юрген Клопп Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал своих коллег вроде Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино, которые вызывают восхищение у людей своей тренерской философией, но не выигрывают трофеев.

В заключительный период работы с "Юнайтед" Моуриньо подвергался жесточайшей критике, однако это не отменяет того факта, что за свою карьеру он выиграл 25 трофеев.

При этом Клопп в "Ливерпуле" и Почеттино в "Тоттенхэме" до сих пор остаются с пустыми руками, но продолжают получать хорошую прессу, и такой контраст вызывает недоумение у Моуриньо.

"Я выигрывал трофеи везде, где работал, и я не могу изменить то, что по духу я победитель".

"Некоторым же тренерам нравится продвигать идею философии, но ты должен это делать лишь после того, как будешь побеждать. Если ты ничего не выигрываешь, то в чем смысл?"

"На мой взгляд, твоя команда играет хорошо тогда, когда побеждает. Мне не нравятся эти противоречия, которые есть в футболе в наши дни", — сообщил Моуриньо beIN Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 23.03.2019 21:08 # dragonishka
    Дело говорит

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  2. chr1s8rown 23.03.2019 20:37 # chr1s8rown
    Чмоур бездарный. почему б ему не пойти в борусию и там собрать трофеи . Он ж вроде ищет клуб.
    Нет он ж ищет мешков типа ман щити и му

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  3. manutd-20champ 23.03.2019 20:35 # manutd-20champ
    Суть футбола заключается в завоевании трофеев, и всегда таковой останется. Это догма.
    а всякие недотренеры безтрофейники против, потому что просто не могут ничего выиграть. приходится кормить публику всякими отмазами.
    топари.

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  4. el-tirador 23.03.2019 20:33 # el-tirador
    А многим портовым обрыганам важнее красивая игра.

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  5. kukuruzzo 23.03.2019 20:29 # kukuruzzo
    Нафаршировал свинячую кишку

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  6. mancunia-planet 23.03.2019 20:16 # mancunia-planet
    собрано

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  7. pistolero-lfc 23.03.2019 20:15 # pistolero-lfc
    Ван Кал какой то трофей выиграл с мю и где он счас? Никто не хочет его вообще видеть
    Где Сам Моуриньо?!! Какие то КАЛы и ЛЕ победил, но при этом даже в мю хотят назначить вылетевшего с Кардиффом и Халлом Сольсяера

    Мауринья как всегда рекламирует свое резюме

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  8. keane16 23.03.2019 20:15 # keane16
    Ну так и есть. Или знаменитый тупой лозунг "главное - не победа, главное - участие" до сих пор кого-то греет? Зачем участвовать и не побеждать? (Распространяется на клубы, которые мнят себя грандами).

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  9. pistolero-lfc 23.03.2019 20:11 # pistolero-lfc
    Ебаному цыгану невдомёк, что занимая место в топ-4, зарабатываешь больше, чем от победы КАЛ, КА и ЛЕ вместе взятые

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  10. slash-lfc 23.03.2019 20:08 # slash-lfc
    Чмоур дело говорит.

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  11. melwood-lfc 23.03.2019 20:06 # melwood-lfc
    ну тут он полностью прав
    хз нах гореть

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  12. mancityman 23.03.2019 20:05 # mancityman
    Красиво сцыт на бестрофейников

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  13. rap-woiska 23.03.2019 20:02 # rap-woiska
    норм струя в насекомое

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  14. leon-britton 23.03.2019 20:02 # leon-britton
    Красиво обоссал бестрофейную помойку, с брызгами. Скриньте.

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  15. electric 23.03.2019 20:01 # electric
    Ахаххахахахаха
    Ну и мра3ь же цыганская.

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