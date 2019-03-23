Моуриньо раскритиковал бестрофейных тренеров
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал своих коллег вроде Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино, которые вызывают восхищение у людей своей тренерской философией, но не выигрывают трофеев.
В заключительный период работы с "Юнайтед" Моуриньо подвергался жесточайшей критике, однако это не отменяет того факта, что за свою карьеру он выиграл 25 трофеев.
При этом Клопп в "Ливерпуле" и Почеттино в "Тоттенхэме" до сих пор остаются с пустыми руками, но продолжают получать хорошую прессу, и такой контраст вызывает недоумение у Моуриньо.
"Я выигрывал трофеи везде, где работал, и я не могу изменить то, что по духу я победитель".
"Некоторым же тренерам нравится продвигать идею философии, но ты должен это делать лишь после того, как будешь побеждать. Если ты ничего не выигрываешь, то в чем смысл?"
"На мой взгляд, твоя команда играет хорошо тогда, когда побеждает. Мне не нравятся эти противоречия, которые есть в футболе в наши дни", — сообщил Моуриньо beIN Sports.
23.03.2019 20:00
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Последние комментарии:
Дело говорит
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Чмоур бездарный. почему б ему не пойти в борусию и там собрать трофеи . Он ж вроде ищет клуб.
Нет он ж ищет мешков типа ман щити и му
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Суть футбола заключается в завоевании трофеев, и всегда таковой останется. Это догма.
а всякие недотренеры безтрофейники против, потому что просто не могут ничего выиграть. приходится кормить публику всякими отмазами.
топари.
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А многим портовым обрыганам важнее красивая игра.
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Нафаршировал свинячую кишку
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собрано
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Ван Кал какой то трофей выиграл с мю и где он счас? Никто не хочет его вообще видеть
Где Сам Моуриньо?!! Какие то КАЛы и ЛЕ победил, но при этом даже в мю хотят назначить вылетевшего с Кардиффом и Халлом Сольсяера
Мауринья как всегда рекламирует свое резюме
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Ну так и есть. Или знаменитый тупой лозунг "главное - не победа, главное - участие" до сих пор кого-то греет? Зачем участвовать и не побеждать? (Распространяется на клубы, которые мнят себя грандами).
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Ебаному цыгану невдомёк, что занимая место в топ-4, зарабатываешь больше, чем от победы КАЛ, КА и ЛЕ вместе взятые
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Чмоур дело говорит.
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ну тут он полностью прав
хз нах гореть
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Красиво сцыт на бестрофейников
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норм струя в насекомое
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Красиво обоссал бестрофейную помойку, с брызгами. Скриньте.
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Ахаххахахахаха
Ну и мра3ь же цыганская.
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