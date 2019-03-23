Гиггз назвал четырех игроков "Арсенала", которые ему не нравились

Райан Гиггз и Патрик Виейра Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал имена четырех бывших игроков "Арсенала", которые вызывали у него особенное раздражение.

Как известно, Гиггз всю свою игровую карьеру провел в "Юнайтед". Значительный отрезок его карьеры относится к периоду, когда главным соперником "красных дьяволов" был "Арсенал".

"Юнайтед" оформил знаменитый требл в 1999 году, но всего лишь годом ранее "канонирам" удалось сделать то же самое, только без Лиги Чемпионов. В те триумфальные для обеих клубов времена у Гиггза было особое отношение к Патрику Виейра, Эмманюэлю Пети, Роберу Пиресу и Деннису Бергкампу из стана соперника.

"Мне не нравился "Арсенал". Мне не нравился Виейра, потому что он играл грязно и оставался безнаказанным после убийственных вещей. Мне не нравился Пети из-за своих длинных волос. Мне не нравился Бергкамп".

"Мне не нравился Пирес, хотя когда встречаешься с ним лично, он очень мил. Я даже не смотрел на них, не знал их и не хотел их знать. Я не мог позволить себе, чтобы попытаться оценить кого-либо из них", — сообщил Гиггз Daily Mail.


Метки Арсенал, Гиггз, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

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  1. mastificator 23.03.2019 19:23 # mastificator
    А сам жену брата чпокал)) красава епта

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  2. plokxnet 23.03.2019 19:22 # plokxnet
    Глупые малолетки, они не нравились ему потому что они были достойными и сильными соперниками, мешающими спокойно выигрывать титул, когда у Челси, и Мансити не было денег, и они были середняками ато и из низов, как нынешние Борнмут Вест Хэм и иже с ними.

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  3. blackdreamer 23.03.2019 19:22 # blackdreamer
    точечно вычислял пидеров

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  4. artalehman 23.03.2019 19:16 # artalehman
    Мерзкий образ у Гиггза, и еще кто то ему не нравится.

    Бергкамп был богом на поле.

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  5. danilych89 23.03.2019 19:14 # danilych89
    по сути логичные претензи только к Виейра (и то оценочное суждение). к остальным же - просто пиздец. не нравился Пети из-за длинных волос? да кто ты такой, чтобы судить это?! старый валлийский долбоеб.

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  6. parlor3 23.03.2019 19:14 # parlor3
    в лубом случае они не такое дерьмо как ты, они не трахали жену своего брата!!!!

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  7. chr1s8rown 23.03.2019 19:02 # chr1s8rown
    Будто он сам кому то нравится.

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