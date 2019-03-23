Гиггз назвал четырех игроков "Арсенала", которые ему не нравились
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал имена четырех бывших игроков "Арсенала", которые вызывали у него особенное раздражение.
Как известно, Гиггз всю свою игровую карьеру провел в "Юнайтед". Значительный отрезок его карьеры относится к периоду, когда главным соперником "красных дьяволов" был "Арсенал".
"Юнайтед" оформил знаменитый требл в 1999 году, но всего лишь годом ранее "канонирам" удалось сделать то же самое, только без Лиги Чемпионов. В те триумфальные для обеих клубов времена у Гиггза было особое отношение к Патрику Виейра, Эмманюэлю Пети, Роберу Пиресу и Деннису Бергкампу из стана соперника.
"Мне не нравился "Арсенал". Мне не нравился Виейра, потому что он играл грязно и оставался безнаказанным после убийственных вещей. Мне не нравился Пети из-за своих длинных волос. Мне не нравился Бергкамп".
"Мне не нравился Пирес, хотя когда встречаешься с ним лично, он очень мил. Я даже не смотрел на них, не знал их и не хотел их знать. Я не мог позволить себе, чтобы попытаться оценить кого-либо из них", — сообщил Гиггз Daily Mail.
23.03.2019 19:00
Просмотров: 1331
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А сам жену брата чпокал)) красава епта
(ответить)
Глупые малолетки, они не нравились ему потому что они были достойными и сильными соперниками, мешающими спокойно выигрывать титул, когда у Челси, и Мансити не было денег, и они были середняками ато и из низов, как нынешние Борнмут Вест Хэм и иже с ними.
(ответить)
точечно вычислял пидеров
(ответить)
Мерзкий образ у Гиггза, и еще кто то ему не нравится.
Бергкамп был богом на поле.
(ответить)
по сути логичные претензи только к Виейра (и то оценочное суждение). к остальным же - просто пиздец. не нравился Пети из-за длинных волос? да кто ты такой, чтобы судить это?! старый валлийский долбоеб.
(ответить)
в лубом случае они не такое дерьмо как ты, они не трахали жену своего брата!!!!
(ответить)
Будто он сам кому то нравится.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий