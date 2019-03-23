Гиггз назвал четырех игроков "Арсенала", которые ему не нравились

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал имена четырех бывших игроков "Арсенала", которые вызывали у него особенное раздражение.

Как известно, Гиггз всю свою игровую карьеру провел в "Юнайтед". Значительный отрезок его карьеры относится к периоду, когда главным соперником "красных дьяволов" был "Арсенал".



"Юнайтед" оформил знаменитый требл в 1999 году, но всего лишь годом ранее "канонирам" удалось сделать то же самое, только без Лиги Чемпионов. В те триумфальные для обеих клубов времена у Гиггза было особое отношение к Патрику Виейра, Эмманюэлю Пети, Роберу Пиресу и Деннису Бергкампу из стана соперника.



"Мне не нравился "Арсенал". Мне не нравился Виейра, потому что он играл грязно и оставался безнаказанным после убийственных вещей. Мне не нравился Пети из-за своих длинных волос. Мне не нравился Бергкамп".



"Мне не нравился Пирес, хотя когда встречаешься с ним лично, он очень мил. Я даже не смотрел на них, не знал их и не хотел их знать. Я не мог позволить себе, чтобы попытаться оценить кого-либо из них", — сообщил Гиггз Daily Mail.