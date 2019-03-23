Робертсон: "Ливерпуль" настроен завершить сезон с трофеями"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что он и его партнеры по команде полны решимости завершить этот сезон с трофеями.

В данный момент "красные" имеют два очка преимущества во главе Премьер-Лиги, хотя сыграли на матч больше конкурентов из "Манчестер Сити", а в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" сразится с "Порту" за выход в полуфинал.



Робертсон восхищен возможностью сделать такой дубль и уверяет, что "Ливерпуль" справится с нервами на финише.



"Люди довольно быстро набросились на нас, утверждая, что мы споткнулись, но внезапно оказалось, что "Ливерпуль" это преодолел".



"Это неотъемлемая часть футбола. Мы пару раз сыграли вничью, но это не были худшие результаты. Мы не показали своего лучшего футбола, но ничьи на выезде с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" обычно считаются хорошими результатами".



"Поскольку мы участвуем в чемпионской гонке, и "Манчестер Сити" удалось выйти вперед на очко, люди заговорили о катастрофе".



"Мы проводим великолепный сезон, и мы подбираемся к моменту, когда нам нужно сделать шаг вперед и заполучить трофеи, за которые мы сражаемся. Парни в "Ливерпуле" полны уверенности на этот счет", — сообщил Робертсон Sky Sports.