Робертсон: "Ливерпуль" настроен завершить сезон с трофеями"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что он и его партнеры по команде полны решимости завершить этот сезон с трофеями.

В данный момент "красные" имеют два очка преимущества во главе Премьер-Лиги, хотя сыграли на матч больше конкурентов из "Манчестер Сити", а в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" сразится с "Порту" за выход в полуфинал.

Робертсон восхищен возможностью сделать такой дубль и уверяет, что "Ливерпуль" справится с нервами на финише.

"Люди довольно быстро набросились на нас, утверждая, что мы споткнулись, но внезапно оказалось, что "Ливерпуль" это преодолел".

"Это неотъемлемая часть футбола. Мы пару раз сыграли вничью, но это не были худшие результаты. Мы не показали своего лучшего футбола, но ничьи на выезде с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" обычно считаются хорошими результатами".

"Поскольку мы участвуем в чемпионской гонке, и "Манчестер Сити" удалось выйти вперед на очко, люди заговорили о катастрофе".

"Мы проводим великолепный сезон, и мы подбираемся к моменту, когда нам нужно сделать шаг вперед и заполучить трофеи, за которые мы сражаемся. Парни в "Ливерпуле" полны уверенности на этот счет", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 492

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 23.03.2019 19:09 # slash-lfc
    )))))

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  2. gerrard08 23.03.2019 19:07 # gerrard08
    Лол, т.е. Даже не с одним?)

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  3. electric 23.03.2019 18:53 # electric
    K P A C U B O

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  4. leon-britton 23.03.2019 18:39 # leon-britton
    Завершит сезон с двумя членами в попе, скриньте.

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  5. silva77 23.03.2019 18:19 # silva77
    уахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахаххахахахаха

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  6. only--liverpool 23.03.2019 18:07 # only--liverpool
    Между нами... Что Робертсон, что Трент - такие бегуны канеш))) Но со своей задачей выдрачивания флангов вполне справляются и на том спасибо)))

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