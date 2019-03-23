Аарон Рэмси вернулся в "Арсенал" с травмой бедра

Сборная Уэльса досрочно вернула своего капитана Аарона Рэмси в "Арсенал" из-за травмы бедра.

Рэмси не принимал участия в товарищеском матче валлийцев против сборной Тринидада и Тобаго в минувшую среду, однако Райан Гиггз до последнего надеялся, что Аарон будет готов к стартовому поединку в отборе к Евро-2020 против Словакии в воскресенье.



Этим надеждам главного тренера сборной Уэльса не было суждено сбыться. В субботу Рэмси так и не смог приступить к тренировкам, поэтому было принято решение отправить 28-летнего полузащитника назад в "Арсенал".



"Мы надеялись, что Аарон успеет поправиться, но этого не случилось, поэтому он вернулся в "Арсенал". Это потеря для нас", — цитирует Гиггза The Independent.